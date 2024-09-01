Motosikletli Genç Kazada Hayatını Kaybetti

Tokat'ta Yunus Emre Mahallesi Dinçerler Caddesi üzerinde kaza meydana geldi. Muhammed Sami Öncübaşı (18) motosikletiyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direğine çarptı.

Kazada ağır yaralanan genç sürücü tedavi gördüğü Zile Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza anının güvenlik kamerası görüntülerinde bir otomobilin dönmeye çalıştığı esnada Öncübaşı'nın araca çarpmamak için manevra yaptığı ve elektrik direğine çarparak yola savrulduğu görüldü.

Kaynak: İHA