İstanbul'un Enflasyonu Belli Oldu... En Fazla Artış Konutta!

İstanbul Ticaret Odası (İTO) İstanbul'un ağustos enflasyonunu açıkladı. İTO verilerine göre ağustos ayında perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 1,73, toptan fiyatlar yüzde 0,98 artış gösterdi. Yıllık bazda perakende fiyatlarda yüzde 61,57, toptan fiyatlarda yüzde 46,87 artış gerçekleşti.

Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; konut harcamalarında yüzde 7,06, kültür, eğitim ve eğlence harcamaları grubunda yüzde 2,11, ev eşyası harcamalarında yüzde 1,56, sağlık ve kişisel bakım harcamaları grubunda yüzde 1,26, ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubunda yüzde 0,98, diğer harcamalar grubunda yüzde 0,81, gıda harcamalarında yüzde 0,51 artış görüldü. Giyim harcamaları grubunda ise yüzde 3,74 azalış oldu.

Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; mensucat grubunda yüzde 3,59, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 3,09, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1,94, madenler grubunda yüzde 1,65, kimyevi maddeler grubunda yüzde 0,50, gıda maddeleri grubunda yüzde 0,21 artış meydana geldi. Yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0,42 düşüş gerçekleşti.