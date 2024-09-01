Düğün Magandaları Dehşet Saçtı! Av Tüfeği ve Tabancalarla Ateş Ettiler

Konya’da düğün magandaları yine korku dolu anlar yaşattı. Av tüfeği ve tabancalarla ateş eden şahıslar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Düğün Magandaları Dehşet Saçtı! Av Tüfeği ve Tabancalarla Ateş Ettiler

Konya’nın Bozkır ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi'nde bir düğünde oynayan kişilerin yanına giden tüfek ve tabancalı kişiler çevredeki vatandaşları umursamadan havaya sırayla defalarca ateş etti.

Şahıslardan biri tabanca ile ateş etmeyi bıraktıktan sonra diğer şahıslar ateş etmeye devam etti. Magandaların havaya ateş etmesi nedeniyle davetliler korku dolu anlar yaşadı.

O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA

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