İstanbul Valiliği'nin 30 Ağustos Resepsiyonunda Dikkat Çeken Ayrıntı: 'Erdoğan Yoksa Gerisi Teferruat...'

Türkiye’de 30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanırken, Nagehan Alçı dikkat çeken bir detaya vurgu yaptı. Alçı, bugünkü yazısında İstanbul Valiliği'nin verdiği 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunda hiçbir AKP’li belediye başkanının yer almamasına dikkat çekti.

Alçı yazısında, “Hiçbir AK Partili belediye başkanı yoktu… Hep birlikte Beştepe’deki resepsiyona mı gittiler? Burada olanların kesinlikle katılması gerekiyordu” ifadelerini kullandı.

“İstanbul Valiliğinin 30 Ağustos resepsiyonundaki ilginç ayrıntı” başlıklı yazısında resepsiyona ilişkin gözlemlerini aktaran Alçı, "Medya ve siyaset dünyasından fazla tanıdık sima yoktu ama kaymakamlar, bürokratlar ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nden oldukça yoğun katılım vardı" diye yazarak, yazısının devamında AKP’li başkanların resepsiyonu es geçmesini değerlendirdi.

'ERDOĞAN YOKSA GERİSİ TEFERRUAT...'

CHP’den Üsküdar dışında Şişli, Beyoğlu, Bakırköy ve Esenyurt belediye başkanlarının resepsiyonda hazır bulunduğuna dikkat çeken Alçı, şunları kaydetti:

"Hiçbir AK Partili belediye başkanı yoktu… Hep birlikte Beştepe’deki resepsiyona mı gittiler? Ankara’daki etkinliğe giden meslektaşlarıma sordum, bir bilgi alamadım. Burada olanların kesinlikle katılması gerekirdi. Aksi takdirde Cumhurbaşkanı Erdoğan yoksa gerisi teferruattır gibi bir algı doğuyor ve bu en çok AK Parti’ye zarar veriyor."