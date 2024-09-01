Mansur Yavaş'tan 'Cumhurbaşkanlığı Adaylığı' Yanıtı! 'Ben Bu Oyuna Gelmem'

CHP Ankara İl Danışma Kurulu Toplantısı, bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve partililerin katılımıyla gerçekleşti. ABB Başkanı Mansur Yavaş, toplantıda yaptığı konuşmada, son dönemde kendisi etrafında dönen "Cumhurbaşkanı adaylığı" tartışmalarına da yanıt verdi.

'BÖYLE BİR GÜÇ KİMSENİN HAKKI DEĞİL'

BirGün'de yer alan habere göre; konuşmasında Tüzük Kurultayı'na işaret eden Yavaş, şunları kaydetti:

"1885'te söylenmiş, 'Fazla güç insanı bozar' diye. Bugün kuvvetler ayrılığından bahsetmenin imkanı yok. Parlamento işlevsizleştirildi. Ne talimat giderse kararnamelerle idare ediliyor. İnşallah Tüzük Kurultayı'nda özellikle parlamenter sisteme geçiş konusunda çok kuvvetli söylemlere ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bu bizim olmazsa olmazımız olmalı diye düşünüyorum. Şahsen ben böyle bir gücü istemem. Böyle bir güç kimsenin hakkı değildir, haddi de değildir bu kadar güçlü olmak."

'TEK GAYELERİ CHP İÇİNDE ÇATIŞMA YARATMAK'

"Biz bu oyuna gelmeyeceğiz. 2019'dan 2023 seçimlerine kadar üstlerine vazife gibi yandaş olarak tabir edilen televizyonların tek konusu 'Aday kim olacak?' deyip fitne çıkararak insanları birbirine düşürmekti. Yine başladılar. Bizler kazandığımız belediyede insanları nasıl rahat ettiririz, huzurlu bir şekilde yaşadıkları kentte nasıl memnun ederiz diye uğraşırken bu tartışmalara meze olmak hiç hoşumuza gitmiyor. Bunların CHP içerisinde bir iç çatışma yaratmaktan başka bir gaye gütmediğinin ve bizim bunların içinde olmayacağımı herkesin bilmesini istiyorum."