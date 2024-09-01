AKP'den Netflix Dizisine Sert Tepki: Kahraman Türk Askerinin Hedef Alınması Kabul Edilemez!

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, 20 Eylül tarihinde Netflix platformunda yayımlanacak olan 'Famagusta' dizisine ilişkin açıklama yaptı. Çelik, dizinin 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı çarpıttığını ve Rum tarafının propagandasını yaptığını ifade ederek, bu durumu kabul edilemez bulduğunu belirtti.

Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nı çarpıtan ve Rum tarafının propagandasını yapan bir dizinin, 20 Eylül’den itibaren bir film platformunda yayınlanacak olması çok rahatsız edicidir.

Barışı getiren ve adaleti tesis eden müdahalenin, Rum propagandasıyla hedef alınmasını kabul edemeyiz.

Bu dizi vasıtasıyla Kıbrıs Barış Harekatı, kahraman Türk askeri, barış ve adalet hedef alınamaz.”