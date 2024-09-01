D-100'ü Kilitleyen Kaza! İETT Otobüsü Kontrolden Çıkıp Direğe Çarptı

İstanbul Avcılar'da, seyir halindeki bir İETT otobüsü etkili olan sağanak yağış nedeniyle kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Otobüste yolcu bulunmaması olası bir faciayı engelledi.

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D-100'ü Kilitleyen Kaza! İETT Otobüsü Kontrolden Çıkıp Direğe Çarptı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde D-100 kara yolunun Mustafa Kemalpaşa Mahallesi mevkisinde seyir halinde olan 34 HO 1954 plakalı, içinde yolcu olmayan İETT otobüsü, yağış dolayısıyla kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

SAVRULARAK YAN DÖNDÜ

Direk refüje devrilirken, kazanın etkisiyle savrulan otobüsün yan dönmesiyle D-100 kara yolunun Edirne istikameti trafiğe kapandı.

D-100'ü Kilitleyen Kaza! İETT Otobüsü Kontrolden Çıkıp Direğe Çarptı - Resim : 1

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trafik akışı yan yoldan sağlanırken, ekipler aracı kaldırmak için çalışma başlattı.

Otobüsün kaldırılmasının ardından D-100 kara yolu Edirne istikameti yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: AA

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