Sokak Düğünü Kanlı Bitti! Evli ve 1 Çocuk Babası Genç Vurularak Öldürüldü

Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki sokak düğününde silahlı kavga çıktı. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen 26 yaşındaki Samet Avcıtürk, tabancayla vurularak hayatını kaybetti.

Sokak Düğünü Kanlı Bitti! Evli ve 1 Çocuk Babası Genç Vurularak Öldürüldü

Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki Kurtuluş Mahallesi’nde dün akşam bir sokak düğününde iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Gruptan kimliği belirsiz bir kişi, evli ve 1 çocuk babası olduğu belirtilen Samet Avcıtürk’ü tabancayla vurduktan sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Avcıtürk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Samet Avcıtürk’ün cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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