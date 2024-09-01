Osmaniye'de Şüpheli Kadın Ölümü: Cansız Bedeni Yanan Evde Bulundu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Karakütük köyünde bir evde yangın çıktı. Yangın sonrası eve giren itfaiye ekipleri, yalnız yaşayan kadının cesedini buldu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Osmaniye'de Şüpheli Kadın Ölümü: Cansız Bedeni Yanan Evde Bulundu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Karakütük köyünde 79 yaşındaki Melek Kara'nın evinde gece saatlerinde yangın çıktı. Sabah annesinden haber alamayan kızı, annesinin evine gidip ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sabah saatlerinde jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve giren yetkililer tamamen yanan evin oturma odasında yerde Melek Kara'nın cansız bedenini buldu. Yapılan incelemenin ardından yaşlı kadının cesedi kesin ölüm nedenini belirlemek üzere morga kaldırıldı.

Yangının çıkış sebebinin itfaiye ekipleri tarafından hazırlanacak raporla belirleneceği öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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