2 Kişilik Motosiklette 6 Kişi: Çocukları Çuvallarla Taşıdılar

Adana'da 6 kişinin bir motosiklette yaptığı yolculuk tehlike saçtı. Motosiklette bulunan 2 çocuğun çuvallarla taşınması kameralara yansırken, hiçbir uyarı da dikkate alınmadı.

Son Güncelleme:
><

Adana'da 6 kişinin yolculuk yaptığı motosiklette 2 küçük çocuğun da çuvallarla taşınması tepki çekti. Yüreğir ilçesindeki tehlikeli yolculuk, cep telefonuyla görüntülendi.

Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Caddesi Karataş Bulvarı’nda 2 kişilik motosiklette yolculuk yapan baba ve 5 çocuğu, kazaya davetiye çıkardı. Önüne bir, arkasına da 2 çocuğunu oturtan baba, 2 küçük çocuğunu da motosikletin sağ ve soluna astığı çuvallarla taşıdı.

UYARILARA ALDIRIŞ ETMEDİLER

Vatandaşlar tarafından trafik ışıklarında cep telefonuyla görüntülenen motosiklette, arkadaki kız çocuğunun kardeşleri düşmesin diye çuvalları elleriyle tutarak destek verdiği görüldü. Çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeyen sürücü, yoluna devam edip uzaklaştı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Adana
Son Güncelleme:
Evcil Hayvan Sahiplerinin Kesinlikle Kaçınması Gereken 5 Zehirli Ev Bitkisi! Evcil Hayvan Sahiplerinin Kesinlikle Kaçınması Gereken 5 Zehirli Ev Bitkisi!
Duyan Ankara ve İstanbul'dan Oraya Akın Ediyor! Arsada En İyi Kazandıran İlçe Duyan Ankara ve İstanbul'dan Oraya Akın Ediyor! Arsada En İyi Kazandıran İlçe
Osmaniye'de Şüpheli Kadın Ölümü: Cansız Bedeni Yanan Evde Bulundu Osmaniye'de Şüpheli Kadın Ölümü: Cansız Bedeni Yanan Evde Bulundu
Türkiye’nin Konuştuğu İmam Gerçek Gündem’e Konuştu Türkiye’nin Konuştuğu İmam Gerçek Gündem’e Konuştu