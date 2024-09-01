2 Kişilik Motosiklette 6 Kişi: Çocukları Çuvallarla Taşıdılar

Adana'da 6 kişinin yolculuk yaptığı motosiklette 2 küçük çocuğun da çuvallarla taşınması tepki çekti. Yüreğir ilçesindeki tehlikeli yolculuk, cep telefonuyla görüntülendi.

Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Caddesi Karataş Bulvarı’nda 2 kişilik motosiklette yolculuk yapan baba ve 5 çocuğu, kazaya davetiye çıkardı. Önüne bir, arkasına da 2 çocuğunu oturtan baba, 2 küçük çocuğunu da motosikletin sağ ve soluna astığı çuvallarla taşıdı.

UYARILARA ALDIRIŞ ETMEDİLER

Vatandaşlar tarafından trafik ışıklarında cep telefonuyla görüntülenen motosiklette, arkadaki kız çocuğunun kardeşleri düşmesin diye çuvalları elleriyle tutarak destek verdiği görüldü. Çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeyen sürücü, yoluna devam edip uzaklaştı.

Kaynak: DHA