Ahu Tuğba Hayatını Kaybetti

Bir süredir astım hastalığıyla mücadele eden ünlü sinema sanatçısı Ahu Tuğba yaşamını yitirdi. 69 yaşındaki sanatçının ABD'nin Miami şehrindeki evinde hayatını kaybettiği belirtildi.

NURİ ALÇO DUYURDU

Acı haberi yakın dostu sinema Sanatçısı Nuri Alço sosyal medya hesabından duyurdu. Alço, "Canım dostum Ahu'nun vefat haberini öğrendim. Kızı Anjelik ile görüştüm. Maalesef çok üzgünüm" dedi.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERSOY'DAN TAZİYE MESAJI

Kültür ve Turizm Ersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Yeşilçam'ın kıymetli sanatçılarından Ahu Tuğba'nın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.