Ahu Tuğba hastaneye kaldırıldı, kızı dua istedi

Ahu Tuğba, Nisan ayında Los Angeles'ta trafik kazası geçirerek kaburgalarından 8 saat süren bir ameliyat geçirmişti. Yoğun bakımda 3 haftalık tedavinin ardından normal odaya alınan Ahu Tuğba mayıs ayında evine çıkarak fizik tedaviye başlamıştı.

Ahu Tuğba, Nisan ayında Los Angeles'ta trafik kazası geçirerek kaburgalarından 8 saat süren bir ameliyat geçirmişti. Yoğun bakımda 3 haftalık tedavinin ardından normal odaya alınan Ahu Tuğba mayıs ayında evine çıkarak fizik tedaviye başlamıştı.

Gazeteci Olcay Ünal Sert'in haberine göre Tuğba Amerika da ki evinde yeniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik, annesi için dua istedi.

