Ahu Tuğba hastaneye kaldırıldı, kızı dua istedi

Ünlü oyuncu Ahu Tuğba, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tuğba'nın kızı Anjelik, annesi için dua istedi.

Ahu Tuğba hastaneye kaldırıldı, kızı dua istedi

Ahu Tuğba, Nisan ayında Los Angeles'ta trafik kazası geçirerek kaburgalarından 8 saat süren bir ameliyat geçirmişti. Yoğun bakımda 3 haftalık tedavinin ardından normal odaya alınan Ahu Tuğba mayıs ayında evine çıkarak fizik tedaviye başlamıştı.

Ahu Tuğba, Nisan ayında Los Angeles'ta trafik kazası geçirerek kaburgalarından 8 saat süren bir ameliyat geçirmişti. Yoğun bakımda 3 haftalık tedavinin ardından normal odaya alınan Ahu Tuğba mayıs ayında evine çıkarak fizik tedaviye başlamıştı.

Gazeteci Olcay Ünal Sert'in haberine göre Tuğba Amerika da ki evinde yeniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik, annesi için dua istedi.

Kimse tahmin etmemişti! Türkiye'nin 30 yıllık dev firması iflasın eşiğine geldi Kimse tahmin etmemişti! Türkiye'nin 30 yıllık dev firması iflasın eşiğine geldi
Türkiye'de üreten servet kazanıyor. Hasat sonrası kilosu 600 bin TL'den gidiyor Türkiye'de üreten servet kazanıyor. Hasat sonrası kilosu 600 bin TL'den gidiyor
Adalıların İETT protestosu sürüyor, Ataol Behramoğlu İmamoğlu'na çağrı yaptı: İBB'den açıklama geldi Adalıların İETT protestosu sürüyor
Boğazına kavurma kaçan kişi hayatını kaybetti Boğazına kavurma kaçan kişi hayatını kaybetti
ÇOK OKUNANLAR
ATM'lerde yeni dönem! Bankalar harekete geçti: Bayramdan sonra başlıyor Bankalar harekete geçti: Bayramdan sonra başlıyor
Meteoroloji'den 10 il için uyarı! Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Vergi paketine ekleniyor: Engelli araç sahibinin ölümü halinde mirasçılara ÖTV’yi ödeme zorunluluğu! Engelli araç sahibinin ölümü halinde mirasçılara ÖTV’yi ödeme zorunluluğu!
Reza Zarrab, Dilara Altıntop'la evlendi Reza Zarrab, Bursalı sosyetik isimle evlendi
Türkiye diri fay haritası güncellendi: Riskli bölgeler belli oldu Türkiye diri fay haritası güncellendi