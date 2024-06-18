Boğazına kavurma kaçan kişi hayatını kaybetti

Aksaray'da 70 yaşındaki bir yurttaş boğazına kavurma kaçması sonucu hayatını kaybetti.

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Boğazına kavurma kaçan kişi hayatını kaybetti

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde nefes borusuna yediği kavurma kaçan 70 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Demirci beldesinde yaşayan Memiş Teke'nin, nefes borusuna yediği kavurma kaçtı.

Yere yığılan ve nefes almakta güçlük çeken Teke'nin yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, Teke'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Teke'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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