İlyas Salman'dan 'Öldü' Haberlerine Tepki: Lüzumsuz İşlerle Uğraşacağınıza Narin'i Bulun

Sosyal medyada kendisi hakkında devamlı "Öldü" iddiaları dolaşan usta oyuncu İlyas Salman, duruma tepki gösterdi. Salman, Diyarbakır'da 12 gündür bulunamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ı hatırlatarak isyan etti.

'ŞU KIZCAĞIZ BULUNSUN ARTIK'

Usta oyuncunun resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Beni seven arkadaşlar üzülmesin, gayet iyiyim. Sevmeyenler de beni periyodik olarak öldürmek gibi lüzumsuz işlerle uğraşmak yerine baskı oluştursunlar da şu kızcağız bulunsun artık. Bir işe yaramış olurlar. #NarinÇocuk" ifadelerine yer verildi.