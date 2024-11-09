Park Halindeki Otomobil Alev Aldı

Hatay’ın Defne ilçesinde park halindeki bir sürücü eğitim aracı alevlere teslim oldu. Motor kısmında başlayan yangın kısa sürede aracı sararken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Park Halindeki Otomobil Alev Aldı

Hatay’ın Defne ilçesi Dursunlu Mahallesi’nde park halinde olan 31 AEG 538 plakalı otomobilin motor kısmından yanmaya başladı. Otomobil, kısa sürede alevler içinde kaldı. Alev alev yanan aracı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

Olay yerine gelen Defne itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonucu otomobilde maddi hasar oluştu.

Kaynak: İHA

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