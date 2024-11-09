Meteoroloji Saat Verdi: İstanbul İçin Sağanak Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir’in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının, Marmara'da 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'da kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir’in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

ADANA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

KAYSERİ °C, 14°C

Az bulutlu

KONYA °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

BOLU °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

RİZE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

AĞRI °C, 12°C

Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 10°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 11°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 17°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 22°C

Az bulutlu