Liderlerden Atatürk'ü Anma Mesajları

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Atatürk, ölüm yıldönümünde yurdun dört bir yanında anılıyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yılı nedeniyle siyasi liderlerden de mesajlar geliyor.

ÖZGÜR ÖZEL

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında, Cumhuriyetin kurucusu, bağımsızlığın mimarı, ilk ve ebedi Genel Başkanları Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 86'ncı yılında saygı, minnet ve özlemle andığını belirten Özel, şunları kaydetti:

"57 yıllık yaşamına büyük zaferler, büyük devrimler, büyük atılımlar sığdırmış olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sadece Türkiye için değil, mazlum milletler için emperyalizme karşı mücadelenin sembolü olmuştur. 'İki büyük eserim var, biri Türkiye Cumhuriyeti diğeri Cumhuriyet Halk Partisi'dir' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına sahip çıkmak, Atatürk'ün bizlere gösterdiği hedeflere ulaşmak için mücadelemizi sürdürüyoruz. 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.' diyen kurucumuz Atatürk'ün ilkelerini, devrimlerini, altı oku ve iki büyük eserini ebediyete kadar yaşatma ve Cumhuriyet'imizi muasır medeniyetlerin üzerine taşıma sorumluluğumuzun bilincindeyiz.

Atatürk'ün, 'Kimsesizlerin kimsesi' olarak tanımladığı Cumhuriyet'imizi, Anayasa'nın değiştirilemez maddelerinden olan ikinci maddesinde vurgulanan Cumhuriyet'imizin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerini ne pahasına olursa olsun savunacak ve güçlendireceğiz. Ebediyete intikalinin 86'ncı yıldönümünde başta Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

DEVLET BAHÇELİ

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de vefatının 86'ncı yılı nedeniyle yayımladığı yazılı mesajda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 86'ncı yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. Aziz Atatürk fani bir insandır, ömrü hem sayılı hem de sınırlıdır. Fakat geride bıraktığı muhteşem eserleri, muazzam emanetleri, müstesna hizmetleri, muhterem mücadeleleri maşeri vicdanda, milli hafızada ebediyen varlık hükmünü koruyacaktır. 'Bir arada ve bağımsız olarak yaşama azim ve iradesi kırılmadıkça bir milletin asla yok edilemeyeceğini' herkese ispat ederek mazlum milletlerin istiklal mücadelelerine örnek olan Atatürk'ü yüzyılın dehası yapan özelliklerinin başında, kuvvetli öngörüsü gelmektedir. Atatürk, Türk milletinin varlığına kasteden her türlü açık veya kapalı zalim tertibe gecikmeksizin müdahale etmiş, müteakiben milli uyanışı tetikleyerek kurtuluşun meşalesini körüklemiştir. Her alanda bağımsız olmayı esas alan, milli menfaatlerden taviz vermeyen, baskıya ve esarete karşı geri adım atmayan bir politika izlemiş, tüm dünyanın Türkiye'ye gıptayla bakmasına neden olmuştur. O, Türk milletinin tarihi ve milli ortak değeridir. O, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş hükmü, kurucu haysiyetidir" dedi.

Atatürk'ün özellikle Milli Mücadele yıllarındaki askeri ve siyasi liderliği, ömrü boyunca maruz kaldığı olaylar ve yaşanan zorlu dönemlerin her Türk vatandaşı tarafından çok iyi öğrenilmesi ve ibret alınması gerektiğini aktaran Bahçeli, "Çünkü Aziz Atatürk'ün de dediği gibi Türk milletinin; 'Şahsi menfaatlerini düşmanların siyasi emelleriyle birleştirebilecek gafillerin ihanetleriyle' her zaman karşılaşması mümkündür. Atatürk; bir yandan Türk milletinin kendine olan güveniyle var oluş kararlılığını güçlendirirken; diğer yandan da her türlü iç ve dış musibetle başa çıkacak dirayet ve direnci azami düzeyde göstermiştir. Bu nedenle; 'Türk milletinin gurur duyduğu, feyiz aldığı değerleri yıpratarak güven duygusunu yok etmek isteyenlerin' yakın hedeflerinden birisi de Atatürk olmuştur. Selanik'teki pembe boyalı evin 2'nci katındaki ocaklı odada doğan, 57 yıllık hayata devasa bir tarihi sığdırıp İstanbul Dolmabahçe'de rahmeti rahmana kavuşan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Türk nesilleri her daim saygıyla hatırlayacaktır. 10 Kasım esasen bir matem günü değil, Aziz Atatürk'ü idrak vesilesi, düşüncelerini ifade vetiresi, eserlerini muhasebe veçhesi, Cumhuriyet'i öncesi ve sonrasıyla kavrama vefasıdır. Bizatihi dile getirdiği şu sözleri paha biçilemez değerdedir; 'Benim hayatta yegane fahrim, servetim Türklükten başka bir şey değildir.' Türklüğün medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyetinin, bundan sonraki inkişafı ile istikbalin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacağından şüphe duymuyordu. Devamında aynen dediği şuydu; 'Bu söylediklerim hakikat olduğu gün, dileğim şudur. Beni hatırlayınız.' Elbette her zaman hatırlayacağız, her ortamda hatırlatacağız, bu azimkar iradeden hiç de vazgeçmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Milli Mücadele'nin lideri, Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi, ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 86'ıncı yıl dönümünde kemali hürmet ve sonsuz rahmetle andığını kaydeden Bahçeli, "Türk milleti, dün olduğu gibi bugün de hiçbir güç karşısında eğilmeyecek, mütecaviz dayatmalara teslim olmayacak, mukadderatının onurundan ve müstakbelinin parlak ülkülerinden taviz vermeyecektir. İnancım ve güvencem odur ki tarih boyunca birbirine eklemlenerek devam edegelen, en zorlu dönemlerde tıpkı bir yıldırım gibi tecessüm ve tezahür eden kahramanlar kuşağının hiçbir zaman arkası kesilmeyecektir. Aziz milletimiz sinesinden volkan ağzı gibi fışkıran kahramanlarıyla tek yürek halinde istiklalini ve milli birlik iradesini titizlikle koruyacak, işgal ve ihanet hevesinde olanları mahvı perişan edecektir. Bu vesileyle, Kurtuluş Savaşı'nın isimli isimsiz nice kahramanına, şehitlerimize, elleri öpülesi ceddimize de Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, aziz hatıraları önünde tazimle eğiliyorum" dedi.

TEMEL KARAMOLLAOĞLU

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun mesajı şöyle:

"Vatan topraklarını işgal etmek isteyenlere karşı verdiği mücadele ile esarete, manda ve himayeye asla boyun eğmeyeceğini bütün dünyaya gösteren milletimizin bağımsızlık konusundaki kararlılığını ve cesaretini arkasına alan Gazi Mustafa Kemal, Türkiye Cumhuriyeti‘ni kurmuştur. Milletimiz tıpkı Milli Mücadele günlerinde olduğu gibi bugün de emperyalizm ve siyonizmin sinsi planlarını boşa çıkaracak inanç, azim ve kararlılığa sahiptir. Sahip olduğu tecrübe ile bu oyunları boşa çıkaracaktır. Bizler tarih boyunca, dünyaya huzur ve saadet getirmiş bir ecdadın varisleriyiz. Yiğit düştüğü yerden kalkar. Bugün dünyaya hakim olan açlık, sefalet, kan ve gözyaşına son verecek iradeyi yine milletimiz ortaya koyacaktır. ‘Uydu değil, lider ülke‘ vizyonu doğrultusunda önce Yeniden Büyük Türkiye, ardından Yeni Bir Dünya mutlaka kurulacaktır.

Milli Görüş olarak bizler bu mücadelede 55 yıldır olduğu gibi en ön cephede olacak ve aziz milletimizin istiklâli için gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde başaracak, adil bir düzeni, müreffeh ve emniyetli Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Bu vesileyle vefatının 86. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk‘ü, Milli Mücadele kahramanlarımızı ve bu vatan için canını vermiş bütün şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum."

ALİ BABACAN

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın paylaştığı video mesaj ise şu şekilde:

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 86. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum.#10Kasım pic.twitter.com/JrZ8WX8N4a — Ali Babacan (@alibabacan) November 9, 2024

GÜLTEKİN UYSAL

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal paylaştığı mesajda, "Milletin itibarını Milletin egemenliği ile bir tutan, Milli Egemenliği sağladığında devletin, en yüksek itibara erişeceğini düşünerek bu uğurda mücadele veren bir askeri deha, bir siyasi zeka ve muhakkak ki vefatından asırlar sonra bile kendisine duyulacak sevgi ile müthiş bir insanın vefatının yıldönümü" dedi.

Uysal şöyle devam etti:

"Yokluğu ile geçen her bir gün kıymetini daha çok anladığımız Büyük Atatürk, imanını imkan bilmiş bu Aziz Milletin nezdinde yeri doldurulamayacak bir liderdir. Sadece sahada üstün zekası, idarede büyük dehası ile değil Milletine ve Memleketine karşı duyduğu büyük sevdası ile de bizlere ve yarınlara büyük bir emsaldir. Bizler için bir ilke ve ülkü halini almış fikirleri, hedefleri ve Memleket için hayalleri ile Büyük Atatürk dünden bugüne, bugünden yarına yaşanan ve yaşadığımız türlü sorunlara çözümü de göstermiştir. Cumhuriyet ve onu taçlandıran demokrasi kendisinin de bizlere miras bıraktığı gibi her türlü sorunun asli çözümüdür. Bu bakımdan şahsiyetine ve şahsiyetinde vücut bulan her bir değere sımsıkı sarılmak elzemdir. Vefatının yıldönümünde başta Cumhuriyet olmak üzere sahip olduğumuz hürriyet için, bu topraklarda kaim devletimiz için minnetlerimizi sunuyor, Allah'tan bir kez daha rahmet diliyor ve aziz hatırası önünde saygı ile eğiliyoruz."

AHMET DAVUTOĞLU

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 86. yıldönümünde saygı ve minnetle anıyorum" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem