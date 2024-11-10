Devlet Erkanı Anıtkabir'de! Erdoğan'dan 'Barış İnşa Edene Kadar Durmayacağız' Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Atatürk'ün vefatının 86. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen devlet törenine katıldı. Cumhurbaşkanı, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak "Vatan topraklarının her karışında huzurun, barışın ve kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye inşa edene kadar durmadan dinlenmeden yürüyeceğiz. Ruhun şad olsun" dedi.

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86'ncı yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreniyle anılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, saat 08.45'te Aslanlı Yol'dan yürümeye başladı ve 09.00'da Ata'nın huzuruna çıktı. Cumhurbaşkanı, Atatürk'ün kabrine çelenk bıraktı.

Devlet Erkanı Anıtkabir'de! Erdoğan'dan 'Barış İnşa Edene Kadar Durmayacağız' Mesajı - Resim : 1

Saat 09.05'te saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Saygı duruşu sırasında gönderdeki Türk bayrağı yarıya indirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Millî Kulesi'ne geçti.

Devlet Erkanı Anıtkabir'de! Erdoğan'dan 'Barış İnşa Edene Kadar Durmayacağız' Mesajı - Resim : 2

'TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUYLA TEK YÜREK YÜRÜYORUZ'

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Aziz Atatürk, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla tek yürek olarak kutlu yolculuğumuzu emin adımlarla sürdürüyoruz. Vatan topraklarının her karışında huzurun, barışın ve kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye inşa edene kadar durmadan dinlenmeden yürüyeceğiz. Ruhun şad olsun."

Devlet Erkanı Anıtkabir'de! Erdoğan'dan 'Barış İnşa Edene Kadar Durmayacağız' Mesajı - Resim : 3

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Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Mustafa Kemal Atatürk Anıtkabir Recep Tayyip Erdoğan
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