Özgür Özel'in '10 Kasım' Mesajında 'Anayasa' Vurgusu!

CHP Genel Başkanı Özel, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 86’ncı yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayınladı. Özel, mesajında Atatürk'ün ilke ve inkılaplarının önemini vurgulayarak emperyalizmle mücadelede kurucu liderin adımlarının takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

'ATATÜRK TÜM MAZLUMLAR İÇİN MÜCADELE SEMBOLÜ'

CHP lideri, mesajında şunları kaydetti:

“Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı, ilk ve ebedi Genel Başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 86’ncı yıldönümünde saygı, minnet ve özlemle anıyorum.

57 yıllık yaşamına büyük zaferler, büyük devrimler, büyük atılımlar sığdırmış olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sadece Türkiye için değil, mazlum milletler için emperyalizme karşı mücadelenin sembolü olmuştur. ‘İki büyük eserim var, biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi’dir’ diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasına sahip çıkmak, Atatürk’ün bizlere gösterdiği hedeflere ulaşmak için mücadelemizi sürdürüyoruz.

'CUMHURİYETİMİZİ SAVUNACAK VE GÜÇLENDİRECEĞİZ'

‘Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır’ diyen Kurucumuz Atatürk’ün ilkelerini, devrimlerini, altı oku ve iki büyük eserini ebediyete kadar yaşatma ve Cumhuriyetimizi muasır medeniyetlerin üzerine taşıma sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Atatürk’ün ‘Kimsesizlerin kimsesi’ olarak tanımladığı Cumhuriyetimizi, Anayasa’nın değiştirilemez maddelerinden olan ikinci maddesinde vurgulanan Cumhuriyetimizin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerini ne pahasına olursa olsun savunacak ve güçlendireceğiz.

Ebediyete intikalinin 86’ncı yıldönümünde başta Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.”

Kaynak: ANKA