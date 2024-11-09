Koç Holding'den Duygulandıran '10 Kasım' Mesajı: 'Bırakmayız Seni, Eserin Bize Emânet'

Koç Holding, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında bu yıl “Bırakmayız Seni, Eserin Bize Emânet” başlıklı bir kampanya başlattı.

Bu kampanya, Koç Holding’in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda başlattığı “Şans Eseri Değil, O’nun Eseri” temasının devamı olarak tasarlandı. Atatürk’ün mirasının yeni nesiller tarafından sahiplenilmesini amaçlayan bu kampanyanın tanıtım filminde, iki kardeşin Atatürk’ün yurt gezilerinde kullandığı ‘Beyaz Tren’e yetişme çabası işlendi. Bu hikaye, Atatürk’ün mirasının genç nesiller tarafından nasıl sahiplendiğini vurguluyor.

Konya’nın Akşehir ilçesine bağlı köylerde gerçekleştirilen ve çekimleri üç gün süren film, 8 Kasım’da dijital mecralar, televizyon ve sinemalarda yayınlanmaya başladı. #BırakmayızSeni etiketiyle geniş kitlelere ulaşmayı hedefleyen kampanya, topluluk şirketlerinin de desteğiyle yürütülüyor.

Tribal İstanbul tarafından hazırlanan filmin yönetmenliğini, Uygar Kutlu üstlendi. Filmin müziği ise Cenk Çelebioğlu tarafından bestelendi.