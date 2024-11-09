Rektörün Makam Odasına 6 Milyonluk Harcama! Ses Yalıtımı, Dinlenme Odası...

Üniversite öğrencileri barınma ve yeterli beslenme konusunda sıkıntılar yaşarken, Kayseri Üniversitesi rektörünün 6 milyon TL'ye makam odasını yenilediği öğrenildi. Odasına ses yalıtımı ve banyo yaptıran rektörün, koltuklarının da hakiki deri olduğu bilgisine ulaşıldı.

MİLYONLARCA LİRA HARCADI

Kayseri Üniversitesi’nde tartışma yaratacak bir harcamaya imza atıldığı öğrenildi. Rektörlük koltuğunda oturan Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’nın, makam odasını ve makam katını yenilemek için milyonlarca lira harcadığı ortaya çıktı.

ODASI İKİ KAT BÜYÜTÜLECEK

BirGün'ün haberine göre, Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgide, 6 milyon TL karşılığında Rektör Karamustafa ile özel kalem müdürünün makam odası yenilenecek. Rektör Karamustafa’nın odası iki kat büyütülecek, makam odasının arkasına ise dinlenme odası ile banyo yapılacak.

Tadilatın yanında makam odasının mobilyaları da yenilenecek. Rektörün makam ve dinlenme odası ile banyosunun duvarlarının ses yalıtımlı olması için harcamaların yapıldığı belirtilirken, Kayseri Üniversitesi yetkililerinin ise konuya ilişkin bir açıklama yapmadıkları öğrenildi.

Kaynak: BirGün