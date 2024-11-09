DEM Parti'de Kritik Kayyım Zirvesi

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu, gündemdeki yerini koruyan Bahçeli’nin ‘Öcalan çağrısı'yla başlayan süreci ve kayyım atamalarını değerlendirmek için toplandı. Toplantıdan çıkacak görüş ve öneriler yazılı açıklamayla duyurulacak.

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DEM Parti'de Kritik Kayyım Zirvesi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), son günlerde yaşanan Kürt sorunu tartışmaları ve kayyım atamalarını değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Partinin Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında toplanan DEM Parti yönetimi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çıkışıyla başlayan ‘çözüm’ tartışmasını masaya yatırdı.

YENİ DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Kürt sorunun demokratik çözümüne dair yeni bir durum değerlendirmesi yapan DEM Parti, son süreci CHP ve DEM Partili belediyelere kayyım atanması, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma başlatılması gibi gelişmelerle birlikte ele aldı. Parti yönetimi dünyada yaşanan siyasi gelişmelerin Türkiye’ye olası etkilerini de değerlendirdi.

Toplantıda ayrıca terör örgütü PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın DEM Parti Milletvekili Ömer Öcalan aracılığı ile gönderdiği mesajlar da ele alındı.

4 BAŞLIKTA YAZILI AÇIKLAMA

Parti yönetimi son sürece dair yazılı bir açıklama yapma kararı aldı. Bugün ya da yarın yapılması planlanan açıklamada partinin olaylara ilişkin değerlendirme, görüş ve önerileri 4 maddede özetlenecek.

DEM Parti’nin son süreçte durduğu yer ve çözüm perspektifi bu açıklamayla ifade edilecek. Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması ve kayyım atamalarına dair iktidara ve tüm kesimlere çağrı niteliği taşıyacak. Açıklama terör örgütü lideri Öcalan ile yapılan son görüşmeye dair de bir tutum içerecek.

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Kaynak: Gazete Duvar

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