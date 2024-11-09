Özgür Özel Son Noktayı Koydu: Genel Başkan olarak Parti İçi Tartışmaları Bitiriyorum

Cumhuriyet Halk Partisi'nde son dönemde yaşandığı iddia edilen parti içi tartışmalar dün sosyal medyaya yansıdı.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in yaptığı paylaşıma CHP içinden tepkiler geldi.

Tartışmalar dün sosyal medyada büyük etki uyandırırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamalarla tartışmaya son noktayı koydu.

Halkın sorunlarının konuşulması gerektiğini belirten Özel "Genel Başkan olarak bu tartışmayı bitiriyorum. Bundan sonra Cumhuriyet, hiçbir Cumhuriyet Halk Partili'nin böyle kendi içine dönük gündemlerle partiyi ve kamuoyunu meşgul etmemesi gerekir. Tartışmayı bitirmeyenleri de parti vicdanına havale ediyorum" dedi.

"BÜTÜN HAKLILARDAN, BÜTÜN HAKSIZLAR ADINA BEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Sözlerine devam eden Özgür Özel, "Tartışmalarda haklı haksız demeden bütün haklılardan, bütün haksızlar adına ben özür diliyorum. Artık bu tartışmayı, bu lüzumsuz tartışmaları bir yana bıraksınlar. Gerçekten insanlar bu kadar geçim sıkıntısı çekerken, yokluk çekerken, işsizlik çekerken Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içine dönük tartışmalar yapması kadar anlamsız bir şey olmaz" şeklinde konuştu

"SOKAKTA OLMAYAN TARTIŞMAYI SOSYAL MEDYADA SÜRDÜRMESİNLER"

Özgür Özel, sokakta olmayan bir tartışmayı sosyal medyada sürdürmesinler derken gidişattan memnun olmayanlar için de tüzüğü işaret etti.

Özel sokaktaki tartışmanın çok başka olduğunu dile getirerek, "Yok, partideki gidişattan memnun olmayan kim varsa partinin zaten tüzüğü açıktır. Bu durumda ne yapılacağı açıktır. O durumda kimse kimseye bir şey söylemez ama sokakta olmayan bir tartışmayı sosyal medyada sürdürmesinler. Sokakta Cumhuriyet Halk Partisi tartışılmıyor. Sokakta açlık, yoksulluk, işsizlik tartışılıyor, güvencesizlik tartışılıyor. Kadınlarından tutun canlara kadar, sokaktaki kedi köpeğe kadar herkesin yaşam hakkının tehdit altında olduğu tartışılıyor" ifadelerini kullandı.

"ASLA CEVAP VERMEYECEĞİZ"

"Bundan sonra CHP'den sözüme değer veren herkesi asla ve asla bu tartışmalara girmemeye çağırıyorum. Birileri sözümüze değer vermeyip bunları söylüyorsa buna da asla cevap verilmeyecek, ülkenin gündemine döneceğiz.

"BUNDAN SONRA CHP'DE KİMSE BİRBİRİNE LAF YETİŞTİRMEYECEK"

8 aydır birinci partiyiz. Bir tek Eylül ayında 9 anketten ikisinde ikinci partiliğe geriledik. Orada da Tüzük Kurultayı... Ne kadar başarılı da olsa içe dönük tartışmadır. İçe dönünce kaybediyoruz, kaybettiriyoruz. İşimizi yapacağız, önümüze bakacağız. Bundan sonra CHP'de kimse birbirine laf yetiştirmeyecek. Yine de birileri konuşuyorsa onu partinin vicdanına havale edin, kimse birbirine cevap vermesin, işimize bakalım."

Özel'in bu açıklaması akıllara dün yaşanan polemiği getirdi.

OĞUZ KAAN SALICI'DEN ÖZEL'E ELEŞTİRİ

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Özgür Özel'e eleştiriler getirmiş ve Özel'in son dönemdeki bazı söylem ve uygulamalarını eleştirerek bunların parti örgütlerinde ve seçmenler arasında tartışmaya yol açtığını öne sürmüştü.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı

Salıcı, “Neden-sonuç bağları doğru kurulmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi örgütünde kurultay tartışması yapıldığı için oy kaybedilmemektedir; bilakis oy kaybedildiği için kurultay tartışması yapılmaktadır. Oy kaybının nedenini tabanda siyaseten kabul görmeyen politikalarda aramak gerekmektedir” ifadeleriyle CHP’de gerekirse Kurultay’a gidilebileceğini dile getirdi.

Salıcı, Özel’in Kurultay’a giden süreçte nasıl aday olduğunu anımsatırken, hiçbir CHP genel başkanının padişah olmadığını belirtmişti.

Sayın Genel Başkanımızın kararlarıyla yürütülen parti politikalarının, Partimizin her kademesinde ve seçmenlerimiz arasında açtığı tartışmayı üzülerek gözlemliyorum.



Edirne’den Kars’a kadar mücadele arkadaşlarımız partimizin siyasi rotasına ilişkin endişelerini benimle ve… — Oğuz Kaan Salıcı (@oguzksalici) November 8, 2024

DENİZ YÜCEL'DEN YANIT

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel ise sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı’yı etiketleyerek cevap vermiş ve "Kişisel hırs ve ikbal peşinde koşarken, partinin kurumsal kimliğine zarar verecek eylem ve söylem içerisinde olan her kim olursa olsun, partimizin buna kayıtsız kalmayacağını herkesin, özellikle de geçmişte önemli görevlerde bulunan birinin bilmesi gerekir" demişti.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel

Yücel paylaşımın “Sizi akla, vicdana ve partili olma sorumluluğuna davet ediyorum” sözleriyle bitirmişti.

Geçmişte partimizde önemli görevlerde bulunmuş bir milletvekilinin Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı ve partimizin siyasi stratejisi hakkında çıktığı bir TV yayınında haksız eleştiri ve ithamlarda bulunması, parti üyeliği ve sorumluluğuyla bağdaşmadığı gibi, bu durum basın… — Av. Deniz Yücel (@avdenizyucel) November 8, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem