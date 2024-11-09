Mansur Yavaş'tan Bir 'Konser Harcamaları' Çıkışı Daha! Saat ve Tarih Verdi: 'Bütün Türkiye İzlesin'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve Ebru Gündeş konseri için 69 milyon TL ödenmesine ilişkin soruşturmanın tamamlandığını açıkladı. Yavaş'ın açıklamaları şöyle:

TARİH VE SAAT VEREREK ÇAĞRI YAPTI

"Pazartesi günü saat 15.00'te çok detaylı açıklama yapacağız. Bütün Türkiye'nin izlemesini isterim. Canlı yayınlıyoruz. Hesap kitap neymiş bir görsünler. Hiçbir şeyi saklamayız. Hatası olan varsa da bizzat benim imzamla savcılığa gider. Şimdiye kadar yapılan şey odur. Kendi dönemimde de 56 tane teftiş yaptırdım kendi bürokratlarımla ilgili. Mutlaka ve mutlaka bütün iddialar benim belediyelerimde soruşturulur. Bundan çekinmiyoruz. Çünkü soruşturduğunuz zaman dedikoduyu ortadan kaldırıyorsunuz. En azından bürokratımız da aklanıyor. Bazen ihalelerde ihaleyi alamayanlar birbirlerine bu tür iftiralar atıyor. Hem onların da aydınlanması açısından sık sık teftişe başvuruyoruz. Bazen bürokratlarımız üzülüyor ama sonuç itibarıyla temize çıkmaları sonuç itibarıyla her şeyden daha iyidir. Aynı şekilde bütün konserlerin hepsini inceletiyoruz. Bir itiraz geldiği zaman mutlaka teftişe veriyoruz. Sonuçlarını da açıklayacağız. Saklayacak bir şeyimiz yok.

'BİZ BU SİSTEMİ YOK ETMEK İÇİN GELDİK'

Başka belediyelerin yaptığı ihalelerin kayıtlarını da çıkarttık. Aynı tarihte, aynı işleri kim yapmış, kaça yapmış. Önceki dönemde ne olmuş... Önceki dönemde çok israf oldu, bakın görün gibi kendimizi savunmak gibi bir iddiamız yok. Önceki dönemlerde paraların har vurup harman savrulması onların alışkanlığı zaten. Biz bu sistemi yok etmek için geldik. Bugüne kadar sürekli olarak hakkımızda şikayet dilekçeleri verdiler. Benim hakkımda 109 tane şikayet dilekçesi vermişler savcılığa. Bunlardan 101 tanesi takipsizlikle sonuçlandı. 8 tanesi de müfettiş incelemesinde.

'ÇALMADAN DA ÇALIŞILABİLECEĞİNİ GÖSTERMEK EN BÜYÜK ŞİARIMIZ'

Daha bugüne kadar Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden hiçbir bürokrat bu şikayetler karşısında savcılığa gidip ifade dahi vermemiştir. Bu da nasıl bir belediyecilik yaptığımızın en güzel örneğidir. Biz kararlıyız. Türkiye'nin yolsuzluğun yok edilmesi için en büyük amacımız örnek çalışmalar yapmak. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak çalmadan da çalışılabileceğini göstermek en büyük şiarımız. Görevimiz bittikten sonra da insan içine alnımız ak olarak çıkabileceğiz."

Kaynak: Gerçek Gündem