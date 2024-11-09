Antalya'da Orman Yangını: Rüzgarın Etkisiyle Büyüdü
Antalya'nın Kumluca ilçesi Güzören Mahallesi'nde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının yerleşim alanlarına ulaşmadığı bildirildi.
Kumluca'nın Güzören Mahallesi'nde, saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı.
Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gönderilen 2 helikopter, 3 uçak, 18 arazöz, 10 su ikmal aracı, 1 dozer, 1 greyder ve çok sayıda orman işçisi yangına müdahalede bulunuluyor.
Ekipler, yangına ilk anda arazözlerle müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangının yerleşim yerlerini tehdit etmediği öğrenildi.
Kaynak: AA-DHA
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