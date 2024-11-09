Antalya'da Orman Yangını: Rüzgarın Etkisiyle Büyüdü

Antalya'nın Kumluca ilçesi Güzören Mahallesi'nde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının yerleşim alanlarına ulaşmadığı bildirildi.

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Antalya'da Orman Yangını: Rüzgarın Etkisiyle Büyüdü

Kumluca'nın Güzören Mahallesi'nde, saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı.

Antalya'da Orman Yangını: Rüzgarın Etkisiyle Büyüdü - Resim : 1

Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gönderilen 2 helikopter, 3 uçak, 18 arazöz, 10 su ikmal aracı, 1 dozer, 1 greyder ve çok sayıda orman işçisi yangına müdahalede bulunuluyor.

Antalya'da Orman Yangını: Rüzgarın Etkisiyle Büyüdü - Resim : 2

Ekipler, yangına ilk anda arazözlerle müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangının yerleşim yerlerini tehdit etmediği öğrenildi.

Antalya'da Orman Yangını: Rüzgarın Etkisiyle Büyüdü - Resim : 3

Kaynak: AA-DHA

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