Mansur Yavaş'tan Ebru Gündeş Konseri Açıklaması: İnceleme Başlatıldı

Ebru Gündeş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'nda düzenlenen konserde sahne almıştı. Bu konser büyük tepki çekmişti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleştirilen Ebru Gündeş konserine 69 milyon TL ödendiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

İç denetim birimi tarafından inceleme başlatıldığını belirten Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde bazı basın yayın organlarında Ebru Gündem konserine 69 milyon TL ödendiği yönünde yer alan iddialar bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak iç denetim birimimiz inceleme başlatmıştır.

Konserin ödemesi gerçekleştirilmemiştir ve inceleme tamamlanıncaya kadar da gerçekleştirilmeyecektir. İncelemenin ardından gerekli açıklama yapılacaktır.

Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı ile talep edilen rakamın tek bir konseri değil 28-29 Ekim tarihlerinde yapılan Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl etkinlik giderleri ile teknik kurulum ve konser ücretlerini kapsadığını belirtmek isteriz.

Ankaralıların parasını boşa harcamayacağımızı, kaynakların yine Ankaralılar için en iyi şekilde kullanılacağını belirtmek isteriz."

Kaynak: Gerçek Gündem