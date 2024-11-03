Bakan Fidan'dan İsrail'e Silah Satışına Tepki

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Fidan, "Netanyahu hükümeti küresel düzeyde bir tehdit kaynağı haline gelmiştir" diye konuştu.

Hakan Fidan, "İsrail'e silah satmanın soykırıma ortak olmak anlamına geldiğini her fırsatta tekrarlamalıyız. Bu anlayışla İsrail'e silah ve mühimmat satışının durdurulması için tüm ülkelere çağrı yapan ortak bir mektup kaleme aldık. 54 imzacısı bulunan bu mektubu 1 Kasım'da Birleşmiş Milletler'e ilettik" ifadelerini kullandı.

İSRAİL'E SİLAH AMBARGOSU

Uluslararası sistemin dünyanın büyük bir bölümü için barış, istikrar ve adalet sağlayamadığını bildiren Fidan, “Uluslararası sistem, Ortadoğu’daki insani felaketi durdurmakta başarısız olmuştur. İsrail, Filistin halkına yönelik soykırım suçlarını sürdürmektedir. Bu sınırsız saldırganlık, bölgesel istikrarı ve uluslararası düzeni tehdit etmektedir. İsrail’e karşı zorlayıcı tedbirler alınmalıdır. Filistin davasını desteklemede ve İsrail’i durdurmada Afrika’nın önemli bir rol oynayabileceğine inanıyoruz. Filistinlilerin yanında olan Afrika ülkelerine minnettarız. Dünya sisteminde önemli bir ses olan Afrika’nın, Filistin için çaba göstereceğinden eminiz” dedi.

Kaynak: AA