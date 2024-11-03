Özgür Özel'den Dikkat Çeken Çıkış: Ahmet Özer'e Tecrit Uygulanır mı?

CHP, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından çalışmalarına İstanbul'da devam ediyor. CHP lideri Özgür Özel, "TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu.

Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine kayyım atanması hakkında şunları söyledi:

"İstanbul'un, Türkiye'nin seçme iradesine uzatılmaya niyetlenilen o eli boş döndürene kadar hep birlikte elimizi Esenyurt'un üzerinden çekmeme noktasında sonuna kadar kararlıyız. Bu Esenyurt'u alamadılar, alamayacaklardı. Bu İstanbul'u bir daha alamadılar ve alamayacaklar. Devlet, Ahmet Özer'e bir temiz kağıdı verdi, dedi ki an itibarıyla belediye başkanı olabilecek durumdasın. Örneğin terörist olmadıklarına ben kefilim dedi devlet. Pusulayı bastı yolladı karar senin sen seçeceksin diye."

NASIL BİR YOL İZLENECEK?

Özel, “Esenyurt Belediye Başkanı’na ve Esenyurt’un iradesine sahip çıkma noktasında, İstanbul İl Başkanlığı, Genel Merkez ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin birlikte çalıştığı süreçler var. Onlarla ilgili de çeşitli öneriler aldık gruplardan. Kendi çalışma toplantılarımız da oldu. Hepsini ‘Milli iradeye kayyum darbesi’ ve ‘Demokrasi mücadelesinde iktidara yürüme’ başlıkları altında Parti Meclisi’ne sunacağız. Ardından da bir eylemlilikle ilgili, 15 günlük bir yol haritasını Parti Meclisi’nden çıkardıktan sonra, kamuoyuyla paylaşırız” diye konuştu.

‘ÖCALAN’A TECRİTİ KALDIRIYORLAR, ÖZER’E UYGULUYORLAR’

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’i tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevinde ziyaret etme başvurularını hatırlatan Özel, “Adalet Bakanlığı’ndan başvurumuzla ilgili henüz bir cevap gelmedi. Ret yanıtı da gelmedi, zaten gelemez. Ama gördüğüm kadarıyla biraz gecikme var. Mesai saatlerine göre en geç bir gün, bir buçuk gün içinde bildirilirken henüz ulaşmadı” dedi.

Adalet Bakanlığı’nın resmi prosedürü tamamlaması durumunda pazartesi günü, daha geç yanıt verilirse de sonraki günlerde Özer’i ziyaret edeceklerini aktarılan Özel şöyle devam etti:

“Tabii pazartesi günü görüşmeyle ilgili gerekli işlemler tamamlanmamış olursa bu spekülatif olur. Şöyle bir tartışmanın başlamasını sağlıklı bulmam. ‘Abdullah Öcalan’a tecriti kaldırıyorlar, Ahmet Özer’e tecrit uyguluyorlar’ gibi bir tartışmayı sağlıklı bulmam. Bu tartışmanın içine Adalet Bakanlığı’nın kendisini çekmesini de sağlıklı bulmam. Onun için bekliyoruz, yarın bir Silivri ziyareti olabilir.”

YAVAŞ ESENYURT’A NEDEN GELMEDİ?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve başka belediye başkanlarının Esenyurt mitingine katılmamasıyla ilgili “Bir kırgınlık var mı” sorusuna Özel şöyle yanıt verdi:

“Bir gün Mansur Bey’le birlikte Esenyurt’a geliriz. Hiçbir kırgınlık olmaz. Mansur Bey’in son derece sağlıklı açıklamalar yaptı, kayyuma karşı olduğunu bir hukukçu kimliğiyle dile getirdi. Mansur Bey bir kente neden küssün? Esenyurt haksızlığa uğramış, Mansur Bey de Esenyurt’un sorununa hukuki bir çerçeveden yaklaşıyor. Biz hiçbir belediye başkanına ‘Zorla geleceksiniz, mutlaka geleceksiniz, burada yoklama vereceksiniz’ demedik. Hazirun açmadık, imza toplamadık. Mansur Bey çok bilindik bir isim olduğu için o öne çıkıyor. Oysa birçok belediye başkanımız telefon açıp bilgi verdi.

Kimi Gökhan Bey’e bildirdi. Biz ‘Gelebilenler gelsin’ dedik. Şu ifade önemliydi: Kamu görevini aksatmamak kaydıyla. Orada işi varsa, yurt dışından heyet gelmiş, Dünya Bankası’ndan bir şey gelmiş veya kendisinin planlanmış önemli işi varsa onu kimse aksatmayacak. Tabii burada çok kötü niyetli yaklaşımlar var. ‘Yarısı geldi, yarısı gelmedi’ diye açıklıyoruz, diyor ki ‘Yarısının boykot ettiğini Özgür Özel itiraf etti. ‘ Ne boykot edecek, öyle şey olur mu? Bugün gelmeyen yarın gelir, başka yere çağrı alır, gelir.”

Kaynak: Gerçek Gündem