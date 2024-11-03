En Yakınındaki İsim Konuştu: Mansur Yavaş Esenyurt'taki Mitinge Neden Katılmadı?

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanarak, yerine kayyım atanmasının ardından kamuoyundan büyük tepki yükselirken, CHP Esenyurt’a adeta çıkarma yaptı. CHP’li belediye başkanlarına Esenyurt’a gelmeleri yönünde çağrı yapılırken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş düzenlenen mitinge katılmadı.

TV100’de Gürkan Hacır’ın sunduğu Taksim Meydanı programında konuşan Mansur Yavaş’ın eski basın danışmanı Volkan Memduh Gültekin, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gültekin konuya ilişkin açıklamasında, "Mansur Yavaş bu mitinge rahatsızlık duyduğu için katılmadı. Bunu da kendisi açıklıyor. Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamayanlar, Milli Takım kazandığında sevinmeyenlerle bir arada olmam diyor” ifadelerini kullandı.

'CENAZE GİBİ GEREKÇELER ÖNE SÜRMÜŞ OLABİLİR AMA...'

Gültekin, mitinge, ‘cenaze’ gerekçesini sunarak Mansur Yavaş ile ilgili şunları söyledi:

"Mansur Yavaş’ın buraya katılmamasını rahatsızlık olarak görüyorum. Mansur Yavaş bu mitinge rahatsızlık duyduğu için katılmadı. Bunu da kendisi açıklıyor. Cumhuriyet Bayramını kutlamayanlar, Milli Takım kazandığında sevinmeyenlerle bir arada olmam diyor. Ne DEM Parti’nin tabanı ile ilgili bir sorundan bahsediyoruz, ne de Kürt vatandaşlarla ilgili bir sorundan bahsediyoruz.

'DEM PARTİ'DEN RAHATSIZ'

Bir kurumsal kimlik olarak DEM Parti’den rahatsız olduğunu, Cumhuriyet Bayramını kutlamayanlarla bir araya gelmem diyor. Siyasi nezaketen cenaze gibi gerekçeler öne sürülmüş olabilir. Ama mitinge katılmamasının nedeni budur. Bu nedenle açıklamasında siyasi değil, hukuki gerekçelerden bahsediyor.

Mansur Yavaş siyasi geleneği olan, siyasi çizgisi olan, bu çizgiyle partiye davet edilen, bu çizgiyle bu partiye gönül verenlerle yoldaşlık yapmış, yüzde 60 oy alarak farklı siyasi görüşlere ulaşmış birisi."