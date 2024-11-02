Mansur Yavaş Esenyurt'a Neden Gitmediğini Açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuklanmasına ilişkin konuştu. ABB Başkanı, süreçte yaşanan hukuksuzluklardan ve Esenyurt'taki mitinge neden katılmadığından bahsetti.

Mansur Yavaş, konuşmasında şunları söyledi:

"Belediye başkanı görevden alınırsa mutlaka belediye meclisinden birinin onun yerine seçilmesi hukuka, seçmen iradesine daha uygundur. 5-10 yıl önce yapılan telefon konuşmalarına bakılarak tutuklama yapılırsa iktidar çevrelerinden kimse dışarıda kalmaz. Bizim bazı şikayet ettiğimiz insanların incelemeleri yapılmadı.

'HUKUKTA ÇİFTE STANDART OLMAZ'

Hukukta çifte standart olmaz. Masumiyet karinesi esastır. Varsa bir suç delilleri karartma ihtimali yok, sabit ikametgah sahibiyse en azından tutuksuz yargılanmak suretiyle kendisine savunma imkanı verilmesi daha uygundur."

NEDEN MİTİNGE KATILMADI?

Yavaş, Esenyurt'taki mitinge katılmamasıyla ilgili olarak, "Söylenmesi gerekeni söyledik. Oraya gitmemem farklı anlamlara çekildi. İl başkanlarımız burada. Belediye başkanlarımızın çoğu da katılamadı, herkesin kendi programı var. Çankaya Belediye Başkanı temsilen oradaydı. Ankara İl Başkanımız da burada gerekli açıklamayı yaptı, biz de yanında durduk. Farklı anlamlar çıkarılması, kişilerin kendi yorumudur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem