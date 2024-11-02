AKP'li Metiner'den O Tutuklamaya Eleştiri! 'PKK'lı Değil, PKK Karşıtı Muhafazakar Kürt Milliyetçisi Bir Genç'

Geçtiğimiz gün bir sokak röportajında Kürt meselesiyle ilgili konuşurken "Ben Türk değilim" diyen Kürd Öncüleri Derneği Başkanı Ali Çeven, "silahlı örgüt propagandası yaptığı" iddiasıyla tutuklandı. Çeven'in tutuklanması sosyal medyada gündem olurken, eski AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner, olayla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mehmet Metiner, "Ali Çeven, asıl nüfustaki adıyla Bünyamin Çeven PKK’lı değil, tersine PKK karşıtlığıyla bilinen muhafazakar Kürt milliyetçisi bir genç. Heyecanlı bir genç. Üslup sorunu yaşayan henüz görüşleri de yerli yerine oturmamış bir genç. Bu konuşmasını asla tasvip etmiyorum. Tersine son derece yanlış ve zararlı buluyorum. Bu konuşma dümdüz okunduğunda PKK övgüsü veya ölen teröristlerin propagandası biçiminde anlaşılır. Bu konuşmanın niyeti ve amacı bu olmasa bile sonuç böyle anlaşılır. Peki hakikat ne, niyet ve amaç ne?" ifadelerini kullandı.

'PKK'LI OLMAYANLARDA DA NE YAZIK Kİ BU DAMAR VAR'

Metiner, görüşe katılmasalar da dile getiren herkesin terör örgütü üyesi olduğunu varsayamayacaklarını belirterek şunları söyledi:

"Bu Kürt milliyetçisi genç PKK/DEM örgütünün ateist Türk solu ile işbirliği ederek Kürtlere ve Kürtlük davasına ihanet ettiğini eleştirirken o sohbet odasında bulunanların klasik “PKK/DEM bedel ödedi. Ödüyor. Bu şekilde suçlayamazsın” saldırıları karşısında savunmacı ve ezik bir anlayışla “Kürdistan şehitleri” diye başlatan ve bedel ödeyenler için tek lafının olmadığını/olamayacağını söyleyerek PKK/DEM’in o “şehitlere” ihanet ettiğini aklınca izah etmeye çalışıyor. Hiç bir şekilde savunulacak veya mazur görülecek sözler değil bunlar. Ama ne yazık ki PKK’lı olmayan hatta onlara karşı mücadele veren kimi muhafazakar Kürt milliyetçisi gençlerde böyle bir savunmacı ve ezik damar var.

'SUÇLAMAK KOLAY KAZANMAK ZORDUR'

Bunu eleştirelim eyvallah ama böyle yanlış düşünen ve ifade eden herkesi anında PKK’lı ve silahlı terör örgütü üyesi veya propagandisti diye suçlayıp dışlar ve içeri tıkarsak PKK’nın değirmenine su taşımış oluruz. Terörle mücadelenin adam kazanma yani kazanmaya dayalı boyutu zordur. İnce bir hatta yürümeyi gerektirir. Stratejik bir siyasi akla ve buna uygun hukuki kriterlere ihtiyaç var. Dışlamak ve suçlamak kolaydır ama kazanmak zordur. Ben zor olanı öneriyorum. PKK’nın toplumsal ve siyasal dibini boşaltmak istiyorsak PKK’nın son tahlilde oyununu bozacak düşünme biçimine ve hamlelere ihtiyaç var. Umarım bu önerim yanlış anlaşılmanın kurbanı edilmez."

'OYUN KURUCU OLMAK ŞART'

Mehmet Metiner, açıklamasını "Oyun kurucu aktör olmamız şart. Oyun bozmak ne kadar önemliyse oyun kurucu aktör olmak bir o kadar önemli. Eski ezberlerden sıyrılmadan oyun kurucu aktör olamayız, biline!" sözleriyle noktaladı.

Ali Çeven, asıl nüfustaki adıyla Bünyamin Çeven PKK’lı değil, tersine PKK karşıtlığıyla bilinen muhafazakar Kürt milliyetçisi bir genç.



Heyecanlı bir genç. Üslup sorunu yaşayan henüz görüşleri de yerli yerine oturmamış bir genç.



Bu konuşmasını asla tasvip etmiyorum. Tersine… https://t.co/Xalw08OQdw — Mehmet Metiner (@MetinerBasin) November 2, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem