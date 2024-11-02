CHP'nin 'Esenyurt' Protestosuna Polis Engellemesi

31 Mart seçimlerinde yaklaşık 228 bin Esenyurtlu'nun oyunu olarak CHP listelerinden belediye başkanı seçilen Prof. Dr. Ahmet Özer, Çarşamba sabahı evine yapılan baskınla gözaltına alınmış, gece yarısı da tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti. Terör örgütü üyeliği suçlaması yöneltilen Özer'in yerine, bir gecede Beyoğlu Kaymakamlığı'ndan İstanbul Vali Yardımcılığı'na atanan Can Aksoy kayyım olarak atanmıştı.



Kayyım Can Aksoy.

CHP MİTİNG DÜZENLEMİŞTİ

CHP lideri Özgür Özel, perşembe günü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı aralarında DEP Parti, TİP, Sol Parti'nin de bulunduğu çok sayıda parti ve sivil toplum kuruluşu tarafından desteklenen miting düzenlenmiş, iktidarın kayyım politikası kınanmıştı.

"HAK, HUKUK, ADALET"

CHP Esenyurt İlçe Başkanlığı, ilçe kadın ve gençlik kolları, ilçe başkan yardımcıları, mahalle başkanları, meclis üyelerinden oluşan CHP'liler bugün belediyeye kayyım atanmasını protesto etmek istedi.

Marmara Park AVM önünde toplanan ve "Hak, Hukuk, Adalet", "Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek" diye slogan atan CHP'liler, parti önlükleri ve Türk bayraklarıyla yürümek, açıklama yapmak istedi. Ancak karşılarına polis çıktı. Arbede yaşandı. CHP'lilerin iktidarın kayyım politikasına yönelik eylemi ve polisin müdahalesi devam ediyor.

"KİMSE CHP'NİN SESİNİ KISAMAZ"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, polis müdahalesine tepki göstererek, sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"CHP Esenyurt İlçe Örgütümüz tarafından Esenyurt Belediye Başkanımızın hukuksuzca tutuklanması ve yerine kayyum atanmasıyla ilgili yapılacak olan basın açıklamasına müdahaleyi kabul etmemiz mümkün değildir. Esenyurt’a geçtim. İlçe örgütümüz ve Esenyurtlular ile birlikte açıklama yapacağım. Kimse Cumhuriyet Halk Partisi’nin sesini kısamaz, sözünü söylemesine engel olamaz. Haklının sesini, vicdanın sesini, insanlığın sesini kimse susturamayacak!"

Kaynak: ANKA