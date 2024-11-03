CHP, Kayyıma Karşı Adalet Nöbeti'ne Yarın Başlıyor
CHP'nin Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine kayyım atanmasına karşı yarın belediyede Adalet Nöbeti başlatacak. Nöbete, CHP'li isimler Gökhan Günaydın, Gül Çift.i, Taşkın Özer'in katılması bekleniyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in başkanlığında toplanan CHP Parti Meclisi (PM) toplantısında, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanarak yerine kayyım atanması konuşuldu.
PM’de alınan karara göre, CHP’nin yarından itibaren Esenyurt Belediyesi’ne atanan kayyıma karşı Adalet Nöbeti’ne başlayacağı kaydedildi.
Esenyurt Belediyesi’nde düzenlenecek nöbete, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, CHP İstanbul Milletvekili Taşkın Özer ve Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever’in katılacağı bildirildi.
CHP’li yetkililerin partinin yol haritasını açıklayacağı da öğrenildi.
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