DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan ve Mardin İl Başkanı Tunç Hakkında Soruşturma Başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi Tunç hakkında, 4 Kasım 2024 günü yaptıkları konuşmalar gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanlıklarına Başkan vekilleri görevlendirilmesiyle ilgili olarak;



Siirt Milletvekili ve DEM Partisi Eş Genel Başkanı Tuncer BAKIRHAN’ın 04.11.2024 tarihinde yapmış olduğu konuşma ve



DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi TUNÇ’un… pic.twitter.com/vXyC39CNK5 — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) November 7, 2024

CHP'li Esenyurt Belediyesi'ne kayyım atanması ve mevcut belediye başkanı Ahmet Özer'in terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanmasının ardından DEM Partili üç belediyeye de kayyım atanması kararı alınmıştı.

İçişleri Bakanlığı, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne, Batman Belediyesi’ne ve Şanlıurfa'nın Halfeti Belediyesi'ne kayyım atadığını duyurmuştu.

Yaşanan bu gelişmenin ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Mardin Büyükşehir Belediyesi önünde açıklama yapmıştı.

TUNCER BAKIRHAN NE DEMİŞTİ?

Tuncer Bakırhan, belediye binası önünde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bunlar bir taraftan çözüm beklentisi yarattılar, 'yeni bir süreç' dediler, 'normalleştirme' dediler ama tam sekiz yıl önce bugün 4 Kasım’da yapmış oldukları siyasi soykırımı tekrar ettiler. Bunlar yalancıdır, bunlar riyakardır, bunlar ikiyüzlüdür. Bunlar 'çözüm' dediğinde zulüm; bunlar, 'normalleşme' dediğinde kayyım; 'adalet' dediklerinde adaletsizlikle karşı karşıya kalıyoruz. Bu yalancılar, bu inkarcılar bu Türkiye halklarını reddedenler zannediyorlar ki Kürtler bu kayyımcılara, yalancılara baş eğeceğiz.

Çok iyi bilsinler ki Şeyh Saitler, Seyit Rızalar, Denizler ne yaptıysa Kürt halkı, Türkiye halkları da onların yaptıklarını yapacaktır. Ne onların kayyımı, ne onların zulüm politikaları ne yalanları ne hileleri bizlere diz çöktürmeyecektir. Seyit Rıza’nın dediği gibi 'Bizleri diz çöktürtemezsiniz’' diyoruz. Ne yalan, ne dolan ne zulüm asla Mardin’de, Amed’te Kürt coğrafyasının hiçbir yerinde Kürtleri yıldıramayacaksınız.

Utanmaz herifler, üçüncü dönemde kayyım atıyorsunuz. Demek ki kayyım politikanız Kürtlerde karşılık bulmadı, demek ki seçimde inkar politikanız kaybetti. Şimdi seçimde kaybettiğiniz bu yerleri hile ve dolan ile gasbetmeye çalışacaksınız.

Söz veriyoruz; siyasi darbe yapanlara, bu kayyımcı anlayışa, sizin iradenizi yok sayanlara asla geçit vermeyeceğiz. Sokakta, Meclis’te yaşamın her alanında emekçilerle, yoksullarla, ezilenlerle birlikte bu talancı, bu savaş seven kayyımcı zihniyeti el birliğiyle göndereceğiz."

Kaynak: Gerçek Gündem