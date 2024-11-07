Dubai Çikolatası TBMM’de!

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, son dönemde hızla artan Dubai çikolatası tüketiminin halk sağlığı için ciddi bir tehdit olduğunu ifade etti.

"İKTİDAR DERHAL HAREKETE GEÇMELİ"

Barut, iktidara çağrı yaparak, bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini dile getirdi.

Barut, uzmanların çikolatanın içeriğindeki küf ve aflatoksin riskine dikkat çektiğini belirterek, "Lüks ve aşırı tüketim alışkanlığı halkımızı çıkmaza sürüklüyor, sağlığımız tehdit altında. İktidar derhal harekete geçmeli" dedi.

Meclis'te yaptığı konuşmada Barut, Dubai çikolatasının yaygınlaşmasıyla ilgili artan tehlikeye dikkat çekerek, çocuklar arasında da hızla yayılan bu çılgınlığın sağlığa zarar verebileceği uyarısında bulundu.

Aflatoksin’e maruz kalmanın karaciğer hasarından kansere kadar çok sayıda ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini belirten Barut, gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulundu.

"HALKIMIZI DERİN BİR ÇIKMAZA SÜRÜKLÜYOR"

Barut, "Ülkemizde ve dünya genelinde son dönemde adeta bir Dubai Çikolatası çılgınlığı yaşanıyor. Sürekli reklam ve tanıtımlarla pompalanan bu çılgınlık, lüks tüketimi özendirip halkımızı derin bir çıkmaza sürüklüyor. Özellikle çocuklar arasında yayılan bu ürkütücü durum, hem yavrularımızın hem de halkımızın sağlığını da riske atıyor" diye konuştu.

“ÖLÜME KADAR VARABİLEN SONUÇLAR ORTAYA ÇIKABİLİR”

Dubai çikolatasıyla ilgili uzmanların dile getirdiği uyarıları hatırlatarak bir an evvel önlemlerin alınmasını isteyen Barut, şu şekilde konuştu:

- Uzmanlar, Dubai çikolatası içeriğiyle ilgili oluşabilecek küf ve aflatoksinin, insan sağlığı üzerinde ciddi tehlikeler oluşturduğunu belirtiyor.

- Uzmanlar, 'Aflatoksin maruziyeti, akut ve kronik zehirlenmelere yol açabilir. Karaciğer hasarı, sarılık, sindirim sistemi rahatsızlıkları ve ölüme kadar varabilen sonuçlar ortaya çıkabilir, karaciğer kanseri riskini artırır' diye uyarıyor.

- Gelin bu sesi duyun! Lüks ve aşırı tüketim çılgınlığına karşı, özellikle de halk sağlığının korunması için iktidarın harekete geçmesi gerekiyor."

Kaynak: Sözcü