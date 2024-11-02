Dubai Çikolatası İle İlgili Korkunç İddia: Yiyenlere Şimdiden Geçmiş Olsun

Gençler arasında hızla yayılan Dubai çikolatası çılgınlığı, hem lezzeti hem de gösterişli ambalajlarıyla dikkat çekiyor. Bu durum, üreticileri yüksek talebi karşılamaya zorlarken, Arzu Yanardağ'ın iddiaları tüketicileri endişelendirdi.

"MODA OLAN ŞEYLER BENİ İTİYOR"

Yanardağ, "Böyle moda olan şeyler beni çok itiyor" diyerek, bu tür ürünlerin hızlı tüketim alışkanlıklarına ve sağlıksız içeriklere yol açabileceğine dikkat çekti. Yanardağ, "Bugün bazı haberlerde çıktı bilmiyorum izlediniz mi? Avrupa'dan geri dönen tonlarca Antep fıstığı var. Onlardan Dubai Çikolatası yapılmış. Neden geri döndü? Çünkü küflü ve çok toksik maddeler içerdiği için. Geçmiş olsun yani…" dedi.