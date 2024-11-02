Dubai Çikolatası İle İlgili Korkunç İddia: Yiyenlere Şimdiden Geçmiş Olsun
Çılgınlık seviyesinde talep patlaması yaşanan antep fıstığı, tel kadayıf ve çikolatadan oluşan Dubai çikolatasıyla ilgili korkunç bir iddia ortaya atıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Son dönemde sosyal medyada büyük yankı uyandıran Dubai çikolatası ile ilgili ünlü oyuncu Arzu Yanardağ'dan korkunç bir iddia ortaya atıldı. Yanardağ, Dubai çikolatalarının üretiminde kullanılan antep fıstıklarının Avrupa'dan iade edildiğini ve küflenerek toksik madde içerdiğini iddia etti.
Gençler arasında hızla yayılan Dubai çikolatası çılgınlığı, hem lezzeti hem de gösterişli ambalajlarıyla dikkat çekiyor. Bu durum, üreticileri yüksek talebi karşılamaya zorlarken, Arzu Yanardağ'ın iddiaları tüketicileri endişelendirdi.
"MODA OLAN ŞEYLER BENİ İTİYOR"
Yanardağ, "Böyle moda olan şeyler beni çok itiyor" diyerek, bu tür ürünlerin hızlı tüketim alışkanlıklarına ve sağlıksız içeriklere yol açabileceğine dikkat çekti. Yanardağ, "Bugün bazı haberlerde çıktı bilmiyorum izlediniz mi? Avrupa'dan geri dönen tonlarca Antep fıstığı var. Onlardan Dubai Çikolatası yapılmış. Neden geri döndü? Çünkü küflü ve çok toksik maddeler içerdiği için. Geçmiş olsun yani…" dedi.
Genellikle farklı çikolataların bir araya getirilmesiyle hazırlanan ve üzerinde çeşitli süslemeler bulunan Dubai çikolatası, görsel olarak oldukça çekici bir sunuma sahip. Ancak, Arzu Yanardağ'ın iddialarıyla birlikte bu çikolataların içeriği ve üretim koşulları hakkında soru işaretleri oluştu.
UZMANLAR UYARDI
Gıda uzmanları, Arzu Yanardağ'ın iddialarının ciddiyetini vurgularken, tüketicileri bilinçli olmaya davet etti. "Özellikle internet üzerinden satılan gıda ürünlerinin güvenilirliği konusunda dikkatli olunmalıdır. Ürünlerin üretim yerleri, içeriği ve sağlık sertifikaları kontrol edilmelidir" diyen uzmanlar, tüketicileri uyardı.