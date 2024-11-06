Bir Yanda 'Öcalan Çağrısı', Bir Yanda Kayyımlar: DEM Partililer Konuştu; Niyet Çözüm mü, Tasfiye mi?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın DEM Parti grubuna gelerek terör örgütüne silah bırakılması çağrısı yapması sözlerini tekrarladı, bir kez daha 'umut hakkı'nı işaret etti ve "Sözümün arkasındayım, teklifim geçerli" ifadeleriyle durduğu pozisyonda değişiklik olmadığını beyan etmiş oldu.

Bahçeli'nin bu konuşmasından bir gün önce ise DEM Partili Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyım atanması dikkat çekti.

“NİYETLERİ ZATEN ÖRGÜTÜN SİLAH BIRAKMASI”

Duvar’dan Ceren Bayar’ın haberine göre, Bahçeli'nin konuşmasını değerlendiren bir DEM Partili yönetici, Bahçeli'nin önerisinin 'Öcalan'ın çağrısıyla örgütün koşulsuz silah bırakması' olduğunu belirtti ve şunları söyledi: “MHP Genel Başkanı olarak, bulunduğu yerden kendi siyasetine uygun cümleler kurdu. Niyetleri zaten örgütün silah bırakması, bunu biliyoruz. Bahçeli'nin önerisinin karşılığı olur mu? Bilemeyiz. Ama bence çağrısının arkasında durması çok önemli. Ayrıca Bahçeli, ilk defa Kürt sorununu istismar edenlere, 'git cephede savaş' dedi. Bu da çok dikkat çeken bir çıkıştı” dedi.

“AKP’NİN ATAMADIĞI MEŞRUİYET ADIMI VE ÇOK ÖNEMLİ”

Bir başka DEM Partili kurmay, “Bahçeli çağrısıyla Öcalan’a, 'Kürt halkı adına sen konuşabilirsin' diyor. İkincisi 'Meclis’te konuşabilirsin' diyor, üçüncüsü ‘umut hakkı’ diyerek 'serbest kalabilirsin', diyor. Bunlar şimdiye kadar AKP’nin atamadığı meşruiyet adımı ve bu anlamda çok önemli” ifadelerini kullandı.

“BAHÇELİ KÜRT SORUNUNU SİYASİ BİR MESELE OLARAK TANIMLADI”

DEM Partili yetkili, Bahçeli'nin Meclis'i ve PKK lideri Öcalan'ı işaret ederek yıllardır 'terör' bağlamında ele alınan Kürt sorununu siyasi bir mesele olarak tanımladığını ve bunun çok önemli olduğunu söyledi.

“BAŞARI ÇÜNKÜ'NÜN İÇİNİN NASIL DOLDURULACAĞINA BAĞLI”

Bahçeli'nin çizdiği hatla başarıya ulaşma ihtimaline dair konuşan DEM Partili kurmay, “Dünyada çatışma sonrası çözüm süreçlerinin barışla sonuçlanması oranı yüzde 25. Bu süreçlerin başarıyla sonuçlandırılması dünyanın en zor işlerinden biri. Yıllardır silah kullanan, dağda olan kişiye, ‘silahı bırak, çünkü…’ diye bir cümle kurmanız lazım. Bahçeli o “çünkü” ifadesinin kullanımı için kapı açtı. Başarı, o 'çünkü'nün içinin nasıl doldurulacağına bağlı” değerlendirmesini yaptı.

“SİLAH BIRAKMA KONUSUNDA MUHATAP İMRALI’DIR”

Bahçeli'nin 'İmralı ve DEM Parti muhataplığı' gibi bir formül üzerinde durduğu yorumunu yapan bir diğer DEM Partili yönetici, “Meclis için DEM Parti, silah bırakma süreci için İmralı. Bu formülde sorun yok. Biz siyasal alanda sorumluluk almaya hazır olduğumuzu söylüyoruz. Ama silah bırakma konusunda muhatap İmralı'dır. Onun örgütü ile olan iletişimi sonuç alıcı olur. Daha önce hatırlayın uzun bir süreç sonrası silahlı güçler çekildi. Bunun için de Öcalan'ın çağrı yapacağı, örgütüyle iletişim kuracağı, müzakere edeceği koşulların sağlanması gerekir” değerlendirmesini yaptı.

“MESAJLAR ÇOK KARIŞIK”

Bahçeli'nin konuşmasından bir gün önce kayyımların atandığını anımsatan DEM Partili yönetici, “Mesajlar çok karışık. Adına 'süreç', 'çözüm' diyebileceğimiz hiçbir hamle yok. Negatif pratikler var. Niyet bir çözüm mü yoksa demokratik siyaset alanını güçsüzleştirmek, tasfiye etmek mi? Bunu anlamaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“KAYYIMLAR, CİDDİ BİR NİYET OLMADIĞINA İNANCI ARTIRDI”

DEM Parti kamuoyunda 15 günlük süreçte çözüme dair olumlu bir hava oluştuğunu ancak kayyım atamalarıyla beraber 'Bu demokratik siyaseti tasfiye etme sürecidir' yorumunun güçlendiğini kaydeden DEM Partililer, “Sürece pozitif bakmakta zorlanıyoruz. Bizim hep şüphemiz vardı ama kayyımlar, ciddi bir niyet olmadığına inancı artırdı. Biz her alanda mücadelemizi büyüteceğiz, sürdüreceğiz” yorumunu yaptı.

“GÖREV SÜRESİ İÇİN BÖYLESİ ÇIKIŞLAR MANTIKLI DEĞİL”

İktidarın amacının anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanının görev süresini uzatmak olduğu yorumunun yetersiz olduğunu kaydeden bir DEM Partili yetkili, “Cumhurbaşkanının görevde kalmasını istediğini zaten söylüyor Bahçeli. Bu yan etkenlerden biridir. Ama bir ülkenin anayasasından bahsediyoruz. Sadece cumhurbaşkanının görev süresi için böylesi büyük çıkışlar çok mantıklı değil” dedi.

“BARIŞA HİÇBİRİMİZ İTİRAZ ETMEYİZ”

Tüm olumsuzluklara rağmen barış umudunun her zaman olduğunu belirten bir DEM Partili, “Çözüm süreci olsa hiçbirimiz itiraz etmeyiz. Olsun diye umutlanıyoruz. Ama şu anda böyle bir şey yok. Bu ortamda mesela nasıl Anayasa konuşacaksınız? Çok kolay bir dönem değil. Adeta mayınlı bir arazi, çok belirsizlik var. Barış için elbette adım atılır, konuşulur ama güvensizlik yaratan çok fazla gelişme var” diye konuştu.

Kaynak: Gazete Duvar