Selvi'nin Sözlerine Jet Yalanlama: 'Cumhurbaşkanımızın Böyle Bir İfadesi Yoktur'

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Erdoğan'ın müjdesi ne olacak?" başlıklı yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına dikkat çeken ifadeler kullanarak gündem yarattı. Selvi, "Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak. Bunu laf olsun diye söylemiyorum" sözleriyle kamuoyunun ilgisini çekti. Ancak bu sözlerin sosyal medyada yanlış anlaşılması, Külliye'yi harekete geçirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce, “İnşallah önümüzdeki dönemde milletimize, hem boydan boya tüm güney sınırlarımızın güvenliğini, hem insanımızın can ve mal emniyetini garanti altına alacak yeni müjdelerimiz olacak” şeklinde yaptığı açıklama üzerine yazısını kaleme alan Selvi, köşesinde Erdoğan'ın sözleriyle birlikte kendi yorumlarına da yer verdi. Ancak Selvi'nin "Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak" ifadesi, bazı sosyal medya hesapları tarafından Erdoğan’a ait bir açıklama gibi paylaşıldı.

DMM'DEN YALANLAMA

Sosyal medyada yayılan bu iddialar üzerine, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bir açıklama yaparak yanlış bilgiyi düzeltti:

"Bazı sosyal medya hesaplarında, ‘Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak, bunu laf olsun diye söylemiyorum’ ifadelerinin, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasıymış gibi servis edildiği belirlenmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın herhangi bir açıklamasında böyle bir ifade yoktur. Bahse konu ifadeler, bir köşe yazarına ait ifadelerdir."