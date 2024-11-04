Narin Davası Öncesi Amca İçin Güvenlik Tedbiri: İlk Duruşmaya Günler Kala Odalar Boşaltıldı...

Diyarbakır’da kuran kursundan çıktıktan sonra eve dönüş yolundayken kaybolan ve cesedi 19 gün sonra köyün yakınlarındaki derede bir çuval içinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili ilk duruşma 7 Kasım'da görülecek. Mahkeme, ilk duruşmanın ardından köye gelerek küçük kızın öldürüldüğü evde keşif de yapacak. Duruşma taraf sayısının fazlalığı nedeniyle geçmiş yıllarda KCK ana davası ile örgütlü organize suç örgütleri davalarının görüldüğü özel salonda yapılacak.

NARİN'İN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SAATTE DÖRDÜ BİR ARADA

Anne Yüksel, amca Salim, ağabey Enes ile küçük kızı dereye gizleyen Nevzat Bahtiyar hakkında, “İştirak halinde çocuğu kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniliyor. Daraltılmış HTS kayıtları ile sinyal baz bilgilerine göre, küçük kızın öldürüldüğü saatte 4 sanığın da bir arada oldukları ortaya çıktığı için tümü müşterek fail olarak kabul edildi.

İTİRAFÇI İÇİN AVUKAT TALEP EDİLDİ

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre, duruşmaya sayılı günler kala anne, amca ve ağabeyi savunmak için 12 avukat dosyaya özel vekalet sunmuş olmasına rağmen, Nevzat Bahtiyar’ın avukatının olmaması nedeniyle mahkeme cinayetle suçlanıp ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanacağı için usul ve yasa gereği Bahtiyar’a avukat atanması için Diyarbakır Barosundan talepte bulundu.

OCAS sistemi üzerinden Bahtiyar’ı savunmak için bir avukat görevlendirildi.

AMCA İÇİN GÜVENLİK TEDBİRİ

Bu arada amca Salim Güran’ın tutuklu bulunduğu Diyarbakır T Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kaldığı odasının hemen yanındaki odaların da can güvenliği olmadığı gerekçesiyle boşaltıldığı öğrenildi. Amca Güran’ın odasının sağındaki ve solundaki odalarda kalan tutuklular başka bölümlerdeki odalara alındı.

MAHKEME KÖYDE KEŞİF YAPACAK

İlk duruşmanın ardından mahkeme heyetinin Tavşantepe Köyüne giderek küçük kızın öldürüldüğü evinde, evin çevresindeki ahır ve eklentilerinde keşif yapacak.

DURUŞMA ÖZEL SALONDA YAPILACAK

Davaya suçtan zarar gördüğü gerekçesiyle katılan sıfatıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Türkiye’nin farklı illerinden barolar katılacak. Taraf sayısının fazlalığı nedeniyle ilk duruşma adliye binası içindeki özel salonda yapılacak. Bu salonda geçmiş yıllarda KCK ana davası ile bölgede işlenen faili meçhul cinayetler ile kalabalık organize suç örgütleri ve terörizmin finansmanı ve büyük uyuşturucu davaları görülüyordu.

Narin cinayetiyle ilgili davada bu salonda yapılacak. İlk duruşmada, sanıkların savunmalarının alınması ve tanıkların dinlenmesinden sonra mahkeme heyeti ve duruşma savcısı ile müdahil avukatlar çapraz sorgu yöntemiyle sanıklara sorular soracak.

DURUŞMA KAMERAYLA KAYIT ALTINA ALINACAK

Mahkeme dosyanın kapsamı ve taraf sayısının fazlalığı nedeniyle duruşmanın kamera ile kayıt altına alınmasının yanı sıra sesli kayıt sistemiyle de kayıt altına alınmasını kararlaştırdı. Mahkeme, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) konusunda uzman bir teknikerin duruşma gününden önce duruşma salonundaki SEGBİS sisteminin çalışır vaziyette olup olmadığının kontrol edilmesini istedi. Varsa bir aksaklığın duruşma gününden önce giderilmesini talep etti. Yine duruşmanın başladığı gün ve saatte SEGBİS sisteminde oluşabilecek olası teknik aksaklıkların hızlıca önüne geçilebilmesi ve yargılamanın gecikmesine mahal verilmeyecek şekilde hızlı ve seri devam edilebilmesi için duruşma bitene kadar SEGBİS konusunda uzman bir teknikerin salonda hazır bekletilmesi de kararlaştırıldı.

PROVOKASYON GİRİŞİMİNE KARŞI ÖNLEM ALINMASI İSTENDİ

İlk duruşma öncesi ve sonrasında olası bir taşkınlık veya provokasyon girişimine karşı da gerekli güvenlik önlemlerinin alınması için tedbir kararı alındı. Mahkeme, öncelikle duruşma salonu içinde, duruşma salonu girişinde, salonun bulunduğu koridor ile adliye binası dışında da gerekli güvenlik önlemlerinin alınması için Emniyet Müdürlüğünden güvenlik tedbiri istedi.

Kaynak: Sözcü