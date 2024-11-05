Eski Milletvekiline Vize Reddi Şoku: Gerekçesi Şaşkına Çevirdi

Türk vatandaşları için yurt dışı seyahatleri, vize süreçlerindeki zorluklar nedeniyle giderek daha fazla sorun haline geliyor. Birçok başvuru konsolosluklardan red alırken, randevu sürelerinin aylar sürmesi, yurt dışı planlarını adeta imkansız kılıyor.

ESKİ MİLLETVEKİLİNE VİZE REDDİ

Bu duruma çarpıcı bir örnek de TBMM 22. ve 23. Dönem Ağrı Milletvekili Cemal Kaya’nın son ABD vize başvurusunun “sığınma başvurusu yaptığı” gerekçesiyle reddedilmesi oldu. ABD Dostluk Denetleme Grubu'nda da görev yapmış olan eski vekil, geçmişte 10 yıllık ABD vizeleri almıştı. Habertürk’e konuşan Kaya, “İki dönem vekillik yaptım, iş insanıyım, oğlum Kanada’da okuyor. ABD'ye sığınmacı başvurusu yapmış olduğum gerekçesiyle vize reddedilmem mantıksız.” ifadelerini kullandı.

"SIĞINMA TALEBİ" SORUSU

Kaya, daha önce Kanada ve ABD’yi ziyaret ettiğini, İngiltere’ye sık sık gittiğini belirtti. 2018 yılında ABD Konsolosluğu’nun, aile üyelerinin vizelerini iptal etmesinin ardından yaptığı itirazla vizelerin yeniden aktive edildiğini hatırlatan Kaya, yeni başvurusunda da benzer bir zorlukla karşılaştı. Kaya’nın oğlu 2024’te yeniden 10 yıllık vize alırken, kendisine “sığınma talebinde bulundunuz mu?” sorusuyla başvurusu reddedildi.

ABD VİZESİ ALMAK ÇİLEYE DÖNÜŞTÜ

ABD’nin Türkiye’deki temsilciliklerinden randevu almak ise büyük bir bekleme süresi gerektiriyor. İstanbul’da vize için ortalama bekleme süresi 738, Ankara’da ise 596 güne ulaşmış durumda. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın verilerine göre, son 6 yılda Türk vatandaşlarının B1/B2 vize türünde ret oranı ortalama yüzde 25.36 oldu; her dört başvurudan biri reddedildi. 2018’de yüzde 32.39 olan ret oranı, pandemi yıllarında dalgalanarak 2021’de yüzde 16.80’e düştü ancak 2022 ve 2023 yıllarında yüzde 20 olarak seyretti.