Abdulkadir Selvi'den Dikkat Çeken Sözler: 'Her Sabah Yeni Bir Kayyum Haberiyle Uyanabiliriz'

Geçtiğimiz hafta CHP'li Esenyurt Belediyesi'ne kayyım atanmış, gözaltına alınan başkan Prof. Dr. Ahmet Özer, tutuklanmıştı. Dün ise DEM Partili Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyım atandı. Muhalefetten kayyım uygulamalarına sert tepkiler gelirken iktidardan bu uygulamaların devam edeceğinin sinyalleri geliyor.

SELVİ'DEN DİKKAT ÇEKEN YAZI

İktidara yakın yazar Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında kayyım uygulamalarının süreceğini söyledi. Geçtiğimiz hafta CHP'li Esenyurt Belediyesi'ne kayyım atanmasını hatırlatan Selvi, "Haftaya ise güne DEM Partili Mardin, Batman ve Halfeti Belediyesine kayyum ataması ile başladık. Bu bir başlangıç gibi gözüküyor." değerlendirmesini yaptı.

"HER SABAH YENİ BİR KAYYUM HABERİYLE UYANABİLİRİZ"

Yazısında dikkat çeken ifadeler kullanan Selvi, "PKK ile ilişkisi tespit edilen belediye başkanlarının görevden alınacağı, yerlerine kayyum atanacağı söyleniyor. Ama PKK ile ilişkisi olmayan DEM Partili belediye başkanlarının görevlerine devam edeceği ifade ediliyor. Yani bir süre her sabah yeni bir kayyum haberiyle uyanabiliriz." diye yazdı.

Kaynak: Hürriyet