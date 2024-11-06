Dervişoğlu'ndan Muhalefete Çağrı: Yeni Anayasa Düzenlemelerine Kapılar Kapatılmalıdır

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısı sonrası kamuoyunu meşgul eden tartışmalara da değinen Dervişoğlu, muhalefet partilerine seslendi.

"TÜRKİYE'DE BİR OYUN SAHNELENMEK İSTİYOR"

Süregiden tartışmalarla Türkiye’de bir oyun sahnelenmek istendiğini dile getiren Dervişoğlu, bu oyunun senaryosunun özünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden cumhurbaşkanı seçtirmek olduğunu ifade etti.

Dervişoğlu, mevcut Anayasa’ya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir kez daha aday olamayacağını belirterek yaşanan bütün gerginliklerin temelinde bu stratejik planın yattığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden aday olması için ya yeni bir anayasa yapılması ya da muhalefeti tanzim ederek TBMM’den erken seçim kararı alınması gerektiğin belirten İYİ Parti lideri, bu noktada muhalefetin tanzim edilmek istendiğine dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

“YENİ ANAYASA DÜZENLEMELERİNE KAPILAR KAPATILMALIDIR”

Muhalefetin bu tuzağa düştüğünü ifade eden Dervişoğlu, “Muhalefet partilerine çağrımdır: Gerginlik üzerinden iktidarın değirmenine su taşıyacak söylem ve eylemlerden uzak durulmalıdır. Tek amacı Tayyip Erdoğan’ın ömrünün sonuna kadar Cumhurbaşkanı kalmasını sağlayacak yeni anayasa düzenlemelerine kapılar kapatılmalıdır. Türkiye’nin bugün ihtiyaç duyduğu şeyin anayasa değişikliği değil, İktidar değişikliği olduğu vurgulanmalıdır.”

Dervişoğlu’nun hedefinde DEM Parti de vardı. DEM Partili belediyelere atanan kayyım sonrası, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın Mardin’de yaptığı konuşmaya Dervişoğlu çok sert tepki gösterdi.

“ŞEHY SAİTLERE NE YAPYISA AYNI MUAMELEYİ GÖRÜRSÜNÜZ”

Dervişoğlu, “Atatürk’ün kurduğu partinin genel başkanı ile çıktığı otobüsün üzerinden, Senaryosu izleyeni şaşırtmayan ucuz yapımdaki “Yangına benzinle koşan Eş Genel Başkan” rolü gereği repliğinde Diyor ki zat: “Şeyh Saitler, Seyit Rızalar, Sakineler ne yaptıysa” Onların yaptıklarını yapacağız! Buna verilecek cevabı da gayet iyi bilerek söylüyor. Ben o çok duymak istediği cevabı söyleyeyim kendisine: Cumhuriyet Devleti, Şeyh Saitlere, Seyit Rızalara ne yaptıysa, aynı muameleyi görürsünüz. Emin ol, yapılması gereken şey ne ise yapılır.”

Kaynak: Gerçek Gündem