Özel'den Dervişoğlu'nun Sert Sözlerine Yanıt: 'Bizim Abdestimizden Şüphemiz Yok ki Namazımızdan Olsun'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir’de basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun bugünkü grup toplantısında kendisine yönelik sert sözlerine ilişkin soruyu yanıtlayan Özel, "Müsavat Başkan, bizim abdestimizden şüphemiz yok ki, namazımızdan şüphemiz olsun. Bundan sonra da CHP'nin çizdiği her çerçeve en doğru çerçevedir" dedi.

DERVİŞOĞLU ÇOK SERT ÇIKMIŞTI

Dervişoğlu, bugünkü grup toplantısında şunları söylemişti:

DEM Parti eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Atatürk’ün kurduğu partinin Genel başkanı ile çıktığı otobüsün üzerinden senaryosu izleyeni şaşırtmayan ucuz yapımdaki; “Yangına benzinle koşan Eş Genel Başkan” rolü gereği repliğinde şunları söylüyor:

Şeyh Saitler, Seyit Rızalar, Sakineler ne yaptıysa onların yaptıklarını yapacağız!'' Ben o çok duymak istediği cevabı ona vereceğim: Cumhuriyet Devleti; Şeyh Saitlere, Seyit Rızalara ne yaptıysa aynı muameleyi göreceksiniz!

Ve Ana Muhalefet Genel Başkanı; anlaşılan o ki sizi, oturduğunuz kumar masasından koparabilecek bir şey kalmamış. O kumar masasının bahsinin Türk Milleti ve Türkiye Cumhuriyeti olduğundan bihabersiniz. Yanınızda meydan okunan şeyin, ne olduğundan bile habersizsiniz, ilgisizsiniz."

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ben muhalefete muhalefet etmeyi doğru bulmam. Muhalefetten bir kötü söz geldiğinde de 'canı sağ olsun' dedim. Müsavat Beyin de canı sağ olsun, biraz ayıp etmiş. Şu kadarını söyleyeyim ben o otobüsün üstünde birlikte falan değilim. Bunu trollerden gördüyse kusur. Yok gerçek bilgi var da böyle söylüyorsa gerçekten ayıp etmiş.

Ben sabah kendi kararımı verdim kalktım gittim. Uçaktan indim, bir otobüs olduğunu söylediler. Otobüsün sivil bir otobüs olduğunu söylediler. "Üstüne çıkarım" dedim. Sayın Ahmet Türk bile 'otobüs sizin' dediğinde bile "Birlikte çıkalım" deyip Eş Belediye başkanlarını alıp çıktım. Onlar konuşmuşlar ben uçaktan indim gittim, kendi konuşmamı yaptım

Açıkçası, Tuncer Beyin katılmadığım görüşlerinden de haberdar değildim. Açıkçası orası Tuncer Bakırhan'a bir şey söyleme yeri değil, Ahmet Türk ile dayanışma yeri. Tuncer Bakırhan'ın söylediği cümlelerle mutabakatım yok. Bakırhan'ın söylediği sözlerin zaten ihtiyacımız olan barış sürecine katkısı da yok.

'SON SÖZÜMÜZ: CANI SAĞ OLSUN'

Erdoğan ve Bahçeli, barış konuşan, sürekli barışı konuşan Ahmet Türk'ü sustururlarsa, bu sefer barışı ve kardeşliği daha az konuşan, cümlelerinde başka şeyler olmaya başlıyor. Bu ülkenin yapması gereken proje bir kardeşlik projesiyken, siz kayyum atama gibi şeyler yaparsanız diller sertleşiyor. Tuncer Beyin konuşmasını duysam da çıkıp orada bir şey demezdim ama daha sonra gördüm konuşmasını. Konuşmasına asla katılmıyorum. Ama beni tanıyan, kardeşi gibi bilen aramızda abi kardeş hukuku olan birinin bu kadar yanlış bir bilgiyi grup toplantısıyla yaymaya katkı sağlaması gerçekten benim açımdan üzücü oldu. Ama yine de son sözümüz, 'canı sağ olsun.'

Müsavat Başkan, bizim abdestimizden şüphemiz yok ki, namazımızdan şüphemiz olsun. Bundan sonra da CHP'nin çizdiği her çerçeve en doğru çerçevedir.

AYRINTILAR GELECEK…