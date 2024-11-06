Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in Tutukluluğuna İtiraz

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğuna itiraz için dilekçe verildi.

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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in Tutukluluğuna İtiraz

CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in ‘terör örgütüne üye olduğu’ iddiasıyla tutuklanarak yerine kayyım atanmasının ardından, Özer’in tutukluluğuna itiraz edildi.

Avukatları ve CHP heyeti, Özer’in tutukluluğuna itiraz için dilekçe verdi.

CHP'nin heyetinde, CHP İçişleri Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Avukat Murat Bakan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in kızı avukat Seraf Özer ve CHP İstanbul İl Yöneticileri gibi isimler yer aldı.

Duvar'dan Osman Çaklı'nın haberine göre, itiraz dilekçesinin verilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Murat Bakan, "Hepinizin malumu, taziye görüşmesi ve hesap hareketleri şüpheli sayıldı. Bunlar seçim kampanyası için cüzi miktarlar. Bir başka konu ise hesabında hiç olmayan para suç sayıldı. Bunun yanı sıra kaymakamın dahi katıldığı festival suç sayıldı. Bir başka konu ise Remzi Kartal meselesi. Aynı dönemde AK Partililer de görüşmüş. Bir HTS kaydı yok. Bir akademisyen olan AK Partilinin görüşmesi suç sayılmıyor, Ahmet Özer hemşehrisi olması nedeniyle suçlu ilan ediliyor" ifadelerini kullandı.

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