AKP'li Orhan Miroğlu'ndan Bir 'Çözüm Süreci' Çıkışı Daha: 'AK Parti Genel Merkezi'nin Telefonlarını Kilitlemişlerdi'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM açılışında DEM Parti grubuyla tokalaşması sonrası başlayan 'çözüm süreci' tartışmaları devam ediyor. Süreç boyunca açıklamaları dikkat çeken AKP'li Orhan Miroğlu'ndan bir paylaşım daha geldi.

Dolmabahçe Mutabakatı

'TELEFONLARI KİLİTLEMİŞLERDİ'

Sosyal medya platformu X hesabından paylaşımda bulunan Miroğlu, 2012 yılının sonunda başlayan, 28 Şubat 2015’te Dolmabahçe Mutabakatı'nın imzalanmasıyla olgunlaşan ve yine aynı yıl biten 'çözüm süreci'ne ilişkin konuştu. O dönem yaşananları hatırlatan Miroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kim kimle oturmuş, kimin kimle fotoğrafı var tartışması hatırlattı bana: Çözüm sürecinde akil insanlar heyetine girmek için arayanlar İmralı’yla direkt bağlantı olmadığı için, AK Parti Genel Merkezi'nin telefonlarını kilitlemişlerdi! Maalesef bu ülkede milli meseleler çözülürken kurulan masalara, ganimet sofrasına oturur gibi oturmak isteyen çok oluyor! Naçizane tavsiyem, yaptığınız işin bedelini ödemeye hazır değilseniz sonrasını düşünerek hareket edin!"

Kaynak: Gerçek Gündem