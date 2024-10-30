AKP’den Dikkat Çeken İlk Açıklama: CHP’li Başkan Gözaltına Alınmıştı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in sabah saatlerinde evine yapılan baskınla gözaltına alınmasına AKP cephesinden ilk açıklama geldi. AKP MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, gelişmeye sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

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AKP’den Dikkat Çeken İlk Açıklama: CHP’li Başkan Gözaltına Alınmıştı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in ''PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında'' gözaltına alındı.

AKP’den Dikkat Çeken İlk Açıklama: CHP’li Başkan Gözaltına Alınmıştı - Resim : 1

Özer'in gözaltına alınmasıyla ilgili CHP cephesinden üst üste tepkiler gelirken AKP eski milletvekili ve AKP MKYK üyesi Orhan Miroğlu da dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"ZAMANLAMASI MANİDAR"

Miroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP'nin grup toplantısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Öcalan'ı kast ederek yaptığı açıklamaya dair konuşma yapması beklenirken yapılan bu operasyonun zamanlamasını manidar buldu.

AKP’den Dikkat Çeken İlk Açıklama: CHP’li Başkan Gözaltına Alınmıştı - Resim : 2

Miroğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

Miroğlu, "Ahmet Özer gözaltına alınmış, sorgulama sürecinden önce yorum yapmayalım, ama şunu da söylemeden geçmeyelim: Cumhurbaşkanı’ndan, bugünkü grup toplantısında, Devlet Bey’in çağrısına yönelik daha net açıklamalar beklenirken yaşanan bu gözaltının zamanlaması çok manidar!" dedi.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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