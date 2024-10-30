CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Gözaltına Alındı

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in sabah saatlerinde evinden gözaltına alındığı bildirildi. Öte yandan Esenyurt Belediyesi önünde de çok sayıda polisin olduğu belirtildi.

Edinilen bilgilere göre Ahmet Özer'in evinde ve belediye binasında arama yapıldığı ve dosyada gizlilik kararı olduğu bildirildi.

Gözaltına alınan Ahmet Özer'in Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alındığını bildirdi

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