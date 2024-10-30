DEM Parti'den 'Ahmet Özer' Tepkisi: 'Verilmek İstenen Mesaj Açıktır'

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in sabah saatlerinde evinden gözaltına alındı. Öte yandan Ahmet Özer'in evinde ve belediye binasında arama yapıldı ve birçok materyale el konuldu. Dosyada gizlilik kararı olduğu belirtildi. Özer’in gözaltına alınmasına DEM Parti cephesinden de ilk tepki geldi.

'TESADÜF DEĞİL'

Konuya ilişkin sosyal medyadan açıklamalarda bulunan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Özer’in gözaltına alınmasının 'tesadüf olmadığının' altını çizdi. Türkiye’de son günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a ‘örgüte silah bıraktır’ çağrısının ardından başlayan sürece atıfta bulunan Doğan, “Son gelişmeleri “önyargısız değerlendirmek” için bu yöntemlerden vazgeçilmesi gerekir. Halkların iradesiyle seçilen Ahmet Özer’in hedef alınmasıyla verilmek istenen mesaj açıktır” dedi.

Doğan sözlerinin devamında şunları kaydetti:

Belli ki, Esenyurt Belediye Başkanı’nın kapsayıcı belediyecilik anlayışından, Kürt kimliğine ve kültürüne dönük çalışmalarından rahatsız olanlar yine iş başında. Esenyurt Belediyesi’ne yönelik bu saldırıya son verilmeli, Esenyurt Belediye Başkan’ı Ahmet Özer serbest bırakılmalıdır. Bu irade gaspına kimse seyirci kalmamalıdır.

KENT UZLAŞISI KAPSAMINDA ADAY OLMUŞTU

Prof. Dr. Ahmet Özer, CHP’nin DEM Parti ile sağladığı kent uzlaşısı ile 2024 yerel seçimlerinde Kürt nüfusun yoğun olduğu Esenyurt’tan aday gösterilmişti. Ahmet Özer, 2015’te HDP’nin Van milletvekili adayıydı.

Kent uzlaşısıyla seçilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltına alınması bir tesadüf değil. Son gelişmeleri “önyargısız değerlendirmek” için bu yöntemlerden vazgeçilmesi gerekir. Halkların iradesiyle seçilen Ahmet Özer’in hedef alınmasıyla verilmek istenen mesaj… — ayşegül doğan (@aysegul__dogan) October 30, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem