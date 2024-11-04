DEM Parti'den Mardin Belediyesi Önünde Kayyım Tepkisi

İçişleri Bakanlığı kararıyla Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk görevden alındı. Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım olarak atandı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, belediye önünde yaptığı konuşmada karara tepki gösterdi.

'BUNLAR YALANCIDIR, İKİYÜZLÜDÜR'

DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, belediye önünde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bunlar bir taraftan çözüm beklentisi yarattılar, ‘yeni bir süreç’ dediler, ‘normalleştirme’ dediler ama tam sekiz yıl önce bugün 4 Kasım’da yapmış oldukları siyasi soykırımı tekrar ettiler. Bunlar yalancıdır, bunlar riyakardır, bunlar ikiyüzlüdür. Bunlar ‘çözüm’ dediğinde zulüm; bunlar, ‘normalleşme’ dediğinde kayyum; ‘adalet’ dediklerinde adaletsizlikle karşı karşıya kalıyoruz. Bu yalancılar, bu inkarcılar bu Türkiye halklarını reddedenler zannediyorlar ki Kürtler bu kayyumculara, yalancılara baş eğeceğiz. Çok iyi bilsinler ki Şeyh Saitler, Seyit Rızalar, Denizler ne yaptıysa Kürt halkı, Türkiye halkları da onların yaptıklarını yapacaktır. Ne onların kayyumu, ne onların zulüm politikaları ne yalanları ne hileleri bizlere diz çöktürmeyecektir. Seyit Rıza’nın dediği gibi ‘bizlere diz çöktürtemezsiniz’ diyoruz. Ne yalan, ne dolan ne zulüm asla Mardin’de, Amed’te Kürt coğrafyasının hiçbir yerinde Kürtleri yıldıramayacaksınız.

'UTANMAZ HERİFLER KAYBETTİĞİNİZ BU YERLERİ...'

Utanmaz herifler üçüncü dönemde kayyum atıyorsunuz. Demek ki kayyum politikanız Kürtlerde karşılık bulmadı, demek ki seçimde inkar politikanız kaybetti. Şimdi seçimde kaybettiğiniz bu yerleri hile ve dolan ile gasp etmeye çalışacaksınız. Söz veriyoruz siyasi darbe yapanlara bu kayyumcu anlayışa, sizin iradenizi yok sayanlara asla geçit vermeyeceğiz. Sokakta, Meclis’te yaşamın her alanında emekçilerle, yoksullarla, ezilenlerle birlikte bu talancı, bu savaş seven kayyumcu zihniyeti el birliğiyle göndereceğiz."

Kaynak: ANKA