CHP'li Gökçen AKPM Türkiye Raportörü ile Görüştü! Schennach: 'Demokrasi Açısından Gelişmeleri Endişeyle İzliyorum'

Cumhuriyet Halk Partisi Gölge Adalet Bakanı Gökçe Gökçen, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türkiye Raportörü Stefan Schennach ile görüştü. Görüşme sonunda Schennach, "Demokrasi açısından gelişmeleri endişeyle izliyorum" dedi.

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CHP'li Gökçen AKPM Türkiye Raportörü ile Görüştü! Schennach: 'Demokrasi Açısından Gelişmeleri Endişeyle İzliyorum'

Cumhuriyet Halk Partisi Gölge Adalet Bakanı Gökçe Gökçen, üyesi olduğu Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM)’nin Atina’da yapılan toplantısı sırasında AKPM Türkiye Raportörü Stefan Schennach ile Türkiye gündemiyle ilgili bir araya geldi.

Gökçen, Schennach’a Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atanması ve yaşanan son süreçle ilgili bilgi verdi. Yapılan görüşmede Ekrem İmamoğlu’na açılan ve kamuoyunda “ahmak davası” olan bilinen davanın son durumu ve Esenyurt Belediye Meclisi’nin yetkilerinin de ele alındığı, ayrıca Mardin Büyükşehir, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atanmasının da gündeme geldiği öğrenildi.

Görüşme sırasında AKPM Türkiye Raportörü Stefan Schennach, demokrasi açısından gelişmeleri endişeyle izlediğini dile getirdi.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyesi Gökçen, belediyelere ilişkin yaşanan gelişmelerle ilgili temaslarını Strazburg’da sürdürecek.

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